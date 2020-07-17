10 лет. Абинскому электрометаллургическому заводу есть, чем гордиться

Одно из ведущих предприятий Краснодарского края готовится отметить свое 10-летие. За эти годы завод произвел около 18 миллионов тонн продукции. Главной целью АЭМЗ является развитие, и достигать ее коллективу удается.

О том, чего удалось достичь за годы устойчивого завоевания рынка «КП» рассказал первый заместитель генерального директора Абинского электрометаллургического завода Иван Демченко.

- С металлургической промышленностью в стране ассоциируются другие регионы, не Краснодарский край. Как все начиналось в Абинске?

— Проектирование завода мы начали в 2007 году, а через год уже приступили к стройке. Было много факторов, которые побудили нас строить завод именно в Абинске. Главный из них, конечно, это наличие свободных территорий - более 300 гектаров земли. Это место идеально подходило для завода, потому что находилось между портовым Новороссийском и ж/д-дорогой. Кроме того, строительству содействовали местные власти. Это был очень важный момент. Спустя два года, я помню, как сошла со станка первая арматура АЭМЗ. Начиналось все с сортопрокатного цеха — стан-350 мощностью 500 тысяч тонн. Сейчас он более современный и успешно работает по сей день.

Первый заместитель генерального директора АЭМЗ Иван Демченко

Мы хорошо понимали его обеспечение. Да, регион неметаллургический, но это южные ворота России по экспорту металлолома. Кроме того, Краснодарский край и в целом Южный федеральный округ нуждался в арматуре. Здесь идет активное строительство, где она используется.

Раньше эту нишу занимали импортеры арматуры из Турции в Россию. Это был очень прибыльный бизнес, и многие на нем хорошо зарабатывали. Но такая расстановка сил была пока мы не построили завод.

- Новое дело, тем более такое масштабное, всегда начинать рискованно. Как вы оценивали риски на тот момент?

- Пожалуй, самым большим риском была технология — для компании на тот момент это были огромные вложения. И сложность заключалась в том, что на месте, где сейчас находится АЭМЗ, было болото. Строительство завода с нуля — это колоссальные затраты и финансов, и человеческого ресурса.

- В этом году вы планируете запустить еще один цех. Расскажите об этом.

— Наш завод — самый крупный производитель сортового проката в России. Группа АЭМЗ и МЗ Балаково, которая вместе составляет металлургический холдинг «НОВОСТАЛЬ-М», сама по себе — самый крупный экспортер сортового проката в России. Например, 95% продукции стана-210, который производит катанку и арматуру, отправляется на экспорт, то есть в структуре экспорта эти 95% занимает именно АЭМЗ.

Безусловно, мы видим новые возможности, и у нас огромная клиентская база — можно спокойно рассчитывать на продажу всех объемов, которые сейчас есть и которые появятся после запуска нового стана.

- Как вы оцениваете прошедшую десятилетку для завода?

— Наш проект успешен, а значит, все шаги за эти годы были верными. Сегодня Абинский электрометаллургический завод — один из самых крупных производителей сортового проката в России. Когда мы запустим новый стан, он станет самым крупным. Цели достигнуты. Теперь нужно только продолжать развитие и держать марку. У нас есть мысли по совершенствованию инфраструктуры — железнодорожных станций, портовых площадок, транспортной системы и прочего. Также будем доводить до ума метизное производство, учитывая, что у нас для этого есть все возможности.

- Пандемия коронавируса и общий спад экономики не сказались на экспорте?

— Дела обстоят прекрасно — мир потихоньку возвращается к прежней жизни. В той же Европе люди уже работают, и потребление в данный момент быстро растет. В России, к сожалению, пока не так. Надеемся, в скором времени и у нас все наладится.

- Какова доля экспорта в вашем производстве?

— 85 процентов продукции Абинского завода уходят на зарубежные рынки, остальное — внутреннее потребление. Но это в период пандемии. В обычное время соотношение выглядит примерно так: 50/50 или 60/40 в сторону экспорта.

- Какое место занимает завод в структуре российской металлургии?

— Сейчас группа АЭМЗ и МЗ Балаково находятся примерно на 6-7 месте по выплавке стали в стране.

- Наверняка есть какие-то производственные рекорды в Абинске?

— На самом деле, их огромное количество — в зависимости от цеха. Например, мы поставили один из рекордов по стойкости печи. В России точно, в мире — под вопросом, потому что неизвестно, что происходит в Китае, к примеру.

Есть рекордный показатель по расходу электродов, и он очень стабильный. Если касаться сортового проката, то мы вышли на реальную производительность больше 3 тыс. тонн в сутки на определенных диаметрах. Мы первые в мире, кто сделал так называемый «дикий бунт» — арматуру с непрямым намотом — 20-го диаметра. И таких рекордов, действительно, очень много.

- Как менялся ассортимент продукции завода за эти годы?

— Мы занимались исключительно производством арматуры до определенного момента. Потом предпринимали попытки найти покупателя на круглый прокат. Но эта продукция так пока и осталась невостребованной. А в 2013 году в Абинске появилась квадратная заготовка. После квадратной заготовки у нас пошла катанка, после катанки — началось строительство метизного цеха. Но параллельно появлялись квадратные и шестигранные профили, испытывались всевозможные круги. Основной упор в плане сортового проката был сделан все-таки на сертификацию. Имея большое количество сертификатов, мы можем работать на десятках других рынков, в том числе на экспорт.

- Местного сырья достаточно для производства? Или есть необходимость закупать в других регионах?

— Местный металлолом является ключевым сырьем, так как он в структуре себестоимости получается самым дешевым. Но его, конечно, не хватает. Сегодня благодаря поддержке министерства промышленности мы стараемся реализовать программу по ограничению экспорта и введению квотирования.

Нехватка образовывается не только потому, что наш завод столько потребляет, но и потому, что на Юге выросла концентрация заводов. Это и металлургические заводы в Ростове и Таганроге, и «СтавСталь» в Ставрополье, и «Новороссметалл».

Завод экспортирует 85 процентов своей продукции

АЭМЗ закупает металлолом во всех регионах России, даже во Владивостоке. Металлолом отправляют сюда и другие страны, такие как Казахстан, Армения, Грузия, Абхазия и так далее.

- Кто покупает у вас арматуру?

— Это крупные торговые сети, как правило. Иногда металлотрейдеры. У нас есть много израильских партнеров. Они владеют огромными цехами, в которых из арматуры производят сетки и прочую продукцию. Работаем и со строительными компаниями. Также среди покупателей есть виноградари, скотоводы, аграрии, машиностроители и другие, но это, в основном, метизное производство.

Особенно хочу отметить производство проволоки с цинк-алюминиевым покрытием. Мы были первыми в стране, кто запустил производство этого продукта, и те, кого я сейчас перечислил, являются его ключевыми потребителями. Ее основное преимущество — долговечность, кроме того, она значительно меньше обычной проволоки подвержена коррозии.

- Как со временем складывались отношения с местным населением, жителями Абинска?

— АЭМЗ не просто завод. Это градообразующее предприятие для Абинска, у нас трудится четверть рабочего населения города — это очень важный момент. Естественно, мы тесно сотрудничаем с властями по инвестициям в инфраструктуру, детские сады, больницы, школы. Сегодня на предприятии работают 4200 человек. Почти 1 млрд рублей — это только один вид налога, который поступил в казну от деятельности завода.

- У вас есть собственная программа обучения кадров. Как стать работником стабильного производства?

— Естественно, в самом начале работы завода кадры пришлось заимствовать из других регионов. Своих на юге страны почти не было. Но потом начался процесс обучения. Квалифицированные сотрудники передают опыт и сейчас. И можно сказать, что поколение металлургов мы воспитали. Но уже сегодня можно сказать, пусть это и громко прозвучит, что мы воспитали свое поколение металлургов на юге России. Местный подход очень отличается от подхода металлургов из остальных регионов страны. Даже МЗ Балаково отличается от АЭМЗ. Нельзя сказать, что на АЭМЗ лучше — здесь просто по-другому. Люди стараются очень ответственно подходить к своей работе, они действительно любят завод. Несколько лет назад на предприятии была авария — сгорел трансформатор, из-за чего завод пришлось останавливать. Мы все это помним, и никто не хочет, чтобы подобное повторилось. Даже в условиях пандемии продолжаем работу, разумеется, с соблюдением санитарных требований. Морально было бы тяжело перенести еще одну такую остановку.

- Какая из задач самая сложная на будущее для вашего металлургического производства?

— Самый сложный проект, который нам предстоит реализовать в ближайшее десятилетие, — это строительство рельсобалочного стана на МЗ Балаково. Строить его будут единовременно примерно 3,5 тыс. человек.

- Работники завода довольны условиями труда?

— У нас хорошая зарплата и достойное отношение к людям. Мы поддерживаем сотрудников в непростых ситуациях, если они возникают, идем во многих моментах навстречу — в плане обучения, реализации собственных инициатив и прочем.

- Как завод планирует отметить такую важную дату?

— Никаких масштабных торжеств не будет. Пандемия на дворе. Сейчас как никогда, важно заботится о здоровье людей. А праздники у нас еще впереди!