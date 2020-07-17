Багаж перепроверили: Сообщение о минировании рейса Санкт-Петербург – Сочи не подтвердилось

Сообщение о минировании рейса FV6565, следовавшего из Санкт-Петербурга в Сочи не подтвердилось. Информация о взрывном устройстве на борту поступила в линейный отдел полиции сочинского аэропорта в 13:10, когда Airbus A319 пролетал над Ростовской областью

Командир подал сигнал о нештатной ситуации на борту, экстренные службы сочинского аэропорта привели в состояние повышенной готовности. Полет был продолжен без корректировок, посадка прошла в штатном режиме.

- Самолет произвел посадку в аэропорту Сочи в 15:01. Кинологи совместно с правоохранительными органами провели проверку воздушного судна, установленного на отдельную стоянку, а также повторный досмотр пассажиров и багажа. Ранее полученная информация не подтвердилась, - сообщили в Международном аэропорту Сочи.

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме после проверок, которые коснулись не только рейса из Санкт-Петербурга.

- Сотрудники полиции провели необходимые проверочные мероприятия на предмет обнаружения возможной опасности на авиабортах, находящихся на взлетно-посадочной полосе, в здании аэровокзала и прилегающей территории. Опасных предметов не обнаружено, - рассказали «КП-Кубань» в Сочинском ЛУ МВД России на транспорте.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Самолет «Санкт-Петербург - Сочи» подал сигнал о ЧП на борту

Все экстренные службы сочинского аэропорта приведены в состояние повышенной готовности из-за сигнала о чрезвычайной ситуации на борту самолета, летящего в город-курорт из Санкт-Петербурга (подробности)