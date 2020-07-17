Приводим постановление губернатора Вениамина Кондратьева о продлении режима повышенной готовности в Краснодарском крае.

Напомним, на последнем заседании оперативного штаба была определена судьба региона на ближайшее время. Так, согласно решению, с 18 июля в Краснодарском крае разрешена работа аквапарков и бассейнов - с соблюдением требований Роспотребнадзора.

- Стабильная эпидобстановка позволяет нам это сделать. За последнюю неделю в 7 районах не выявлено ни одного случая заражения, растёт процент выздоровевших – 85%, - заявил Вениамин Кондратьев.

Кроме того, с этой субботы открываются и библиотеки - теперь школьники смогут приступить к чтению книг по летней программе. Однако некоторые родители сомневаются, что детям хватит времени, ведь половина лета уже прошла. Также разрешили индивидуальные занятия в кружках и секциях - тоже с 18 июля. Открываются и спортивные школы края.

А вот что продлили - так это режим повышенной готовности. Его рамки вышли за пределы месяца - в таком состоянии край будет жить до 3 августа.

- Несмотря на стабильную эпидобстановку, отпускать ситуацию пока рано. В регион продолжает приезжать большое количество отдыхающих. Мы должны обеспечить полную безопасность жителей и гостей края, - заявил Вениамин Кондратьев

Также в силе остался и масочный режим. В Роспотребнадзоре заявили, что будут активнее следить за его соблюдением.

Постановление губернатора Краснодарского края.

Постановление губернатора Краснодарского края.

Постановление губернатора Краснодарского края.

Постановление губернатора Краснодарского края.

Постановление губернатора Краснодарского края.

Постановление губернатора Краснодарского края.