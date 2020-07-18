10 казней краснодарских: от чего страдают жители кубанской столицы

События этого лета, произошедшие в Краснодаре, невольно наталкивают на аналогию с библейскими сюжетами. На долю горожан выпало немало трудностей в последние недели - отключения света, тучи комаров, ливни…

Тьма, нашествие насекомых, гром, град и молнии – все это испытали жители Древнего Египта за притеснение народа божьего. Краснодар, вроде бы, поводов разгневать небеса не давал, и даже наоборот стал «землей обетованной» для приезжих из разных уголков страны.

Как ни странно, именно проблема бурного роста и перенаселения стала причиной многих из «казней» краснодарских. Десятку нам удалось собрать без большого труда. Посудите сами.

1. Жара. Миф о благоприятном климате на Кубани все еще жив среди тех, кто ни разу не проводил лето в Краснодаре. Испепеляющее солнце и жара под 40 градусов раскаляет асфальт и здания так сильно, что находиться на улице в городе нередко просто невозможно. И даже ночью температура, порой, не опускается ниже +30. Уже в июле трава на газонах засыхает, а деревья, желтея, сбрасывают листву. Горожане проводят львиную долю лета под кондиционером – дома, в машине, на работе. А лето здесь длится как минимум четыре месяца.

2. Залповые ливни и град. Адская жара летом прерывается внезапно возникающими гигантскими тучами, которые извергают на город миллионы литров воды в разных ее формах. Крупный град в этом году обошел Краснодар стороной, а ливни только в июле дважды топили город так, что под воду уходили даже трамваи, из которых пассажиров и кондукторов эвакуировали на лодке спасатели МЧС.

3. Тьма краснодарская. Первые две «казни» привели к третьей. Город погрузился во тьму из-за многочисленных отключений света. Сети просто не выдерживают нагрузок. Но страшно даже не столько отсутствие самого света, а невозможность включить кондиционер, чтобы спастись от жары. Во многих новостройках отключение электроэнергии ведет к перебоям с водой и даже канализацией, которые функционируют при помощи электронасосов, не работают и электроплиты. Квартиры превращаются в таких случаях в раскаляющиеся бетонные мешки.

4. Отравленная вода. После двух залповых ливней дождевые стоки попали в водозабор, питающий 30 тысяч человек. Десятки жителей пожаловались на плохое самочувствие. Коммунальное благо отключили на время, пока пройдет дезинфекция и промывка водопровода. Похожая ситуация происходила и в прошлом году в Калининском округе Краснодара.

5. Пробки и дорожный трафик. О краснодарских пробках ходят легенды по всей стране. Местные СМИ с гордостью сообщали о попадании в Топ-25 городов мира с самыми большими заторами. Местный стиль вождения тоже заслуживает особого внимания. Краснодар – город людей, сражающихся за место под солнцем (смотри казнь первую), а некоторые из них открыто выражают свое пренебрежение к окружающим. Обочечники, встречники, увы, не редкость на дорогах. Чтобы водить в Краснодаре, нужны стальные нервы и слоновье спокойствие.

6. Общественный транспорт. В последнее время наметились перемены к лучшему – все больше транспорта с кондиционерами, но все же душные ПАЗики и маршрутки никуда не делись. Да и старые трамваи, а также троллейбусы в жару становятся настоящими филиалами ада. В них работают едва ли не самые героические люди этого города – водители и кондукторы. В часы пик влезть в маршрутку, едущую в спальный район, настоящий подвиг. Отвоевав свое место, можно расслабиться и насладиться поездкой со скоростью 5 километров в час.

7. «Минирование» аэропортов и торговых центров. Ложные вызовы об угрозе взрыва стали дежурными новостями на местных лентах. Только на этой неделе аэропорт эвакуировали дважды, аналогичным образом страдают и торговые центры. Звонивших часто ловят, но меньше «доброжелателей» не становится. Во время походов по магазинам, приходится запоминать местоположение аварийных выходов и искать запасные варианты.

8. Насекомые. Открыв ночью окно в надежде поймать свежий воздух, можно навлечь на себя полчища кровососущих насекомых. Особенно остра эта проблема в домах близ берега Кубани или Карасунов. В июне комары тучами кружили в районе остановок, в подвалах и подъездах, атакуя людей. Пугать не будем, но зафиксируем, что ежегодно в краевом центре встречаются случаи лихорадки Западного Нила, которую разносят кровопийцы. С каждым годом их становится все больше, теплую зиму и знойное лето комары переносят лучше людей.

9. Смрад. О неприятном запахе периодически сообщают жители разных районов города. Бывают случаи масштабные, например, после внесения органических удобрений на поля или промывки емкости газового оборудования в пункте приема металла. А есть и вполне дежурные запахи переполненных канализаций, их содержимое то и дело рвется наружу из-за забитых подгузниками труб.

10. Грязная река. Для египтян превращение вод Нила в кровь стало фатальным. Согласно Ветхому Завету вся рыба погибла, а река источала ужасный запах. Обилие незаконных сливов канализации в реку превратило Кубань в нечто подобное. Купаться здесь запрещено даже в жару, да и желания у многих, кто хотя бы раз видел эти стоки, больше не возникает.