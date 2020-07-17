2020-07-17T17:23:56+03:00
Общество

«У нас что русских нет?!»: судья из Новороссийска отказала в проведении экспертизы в Адыгее

Прямо во время процесса она усомнилась в компетентности лингвистов из соседней республики [аудио]
Ева МУР@kp_kuban
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Юристы подали жалобу в Квалификационную коллегиюЮристы подали жалобу в Квалификационную коллегию
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Юристы по делу о защите чести и достоинства врача первой городской больницы Новороссийска подали жалобу в Квалификационную коллегию судей. Речь в ней идет о поведении в процессе служительницы Фемиды из Октябрьского районного суда Новороссийска Людмилы Ивановой.

Прямо по ходу судебного разбирательства она позволила себе отозваться об экспертах-лингвистах из Адыгеи.

Аудиозапись заседания оказалась в распоряжении «Комсомольской правды».

- Адыгея?! У нас что русских мест нет в чистом виде для того, чтобы провели это исследование? Как-то не совсем корректно, - звучит на аудиозаписи голос Людмилы Ивановой во время заседания.

Одна из сторон по делу просила суд назначить проведение лингвистической экспертизы. Причем эксперты находятся в Адыгее. Врач Севак Билян судится с интернет-ресурсом о докторах, на котором был размещен отзыв, по мнению медика, порочащий его честь и достоинство. Но судья решила отказать в проведении лингвистической экспертизы в соседней республике, являющейся частью РФ.

Судья из Новороссийска отказалась проводить языковую экспертизу в Адыгее

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К слову, помимо скандального заявления в процессе, настораживает и другой факт. Судья Иванова, зачитывая свое решение, несколько раз ошибается в имени истца Севака Биляна. Очевидно, его неславянское происхождение дается судье с трудом.

- Мы подали жалобу в краснодарскую коллегию, так как в судебном акте и по ходу процесса было допущено очень много нарушений. Кроме того, сам факт провозглашения решения судье Ивановой дался с трудом, - сообщил «КП» - Кубань» представитель ответчика Николай Чернышук. - Помимо этого, мы обжаловали ее решение удалить негативный отзыв о враче на сайте.

К слову, недовольство характеристикой судьи выразила и общественность в Адыгее.

- Один из лучших российских лингвоэкспертов живет в Адыгее. Потомственный филолог и лингвист Индира Нефляшева неизменный организатор Тотального диктанта, ежегодно проходящего в Майкопе, - осудили высказывание судьи из Краснодарского края в соседней республике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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