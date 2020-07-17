Занимается спортом и следит за питанием: в Сочи Рыжий из «Иванушек» готовится к юбилею

Коренной сочинец солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов любит отдыхать в Сочи. Здесь у него свое жилье и он с удовольствием гуляет по курортным паркам. Но больше всего времени проводит на море: катается на яхте, купается и загорает.

Певец постоянно признается в любви к родному городу и отмечает, что всегда отдыхает здесь, «потому, что хорошо». Фото: @apollonov_ag

Певец постоянно признается в любви к родному городу и отмечает, что всегда отдыхает здесь, «потому, что хорошо». Андрей Григорьев-Апполонов даже записал 46-секундное видео, в котором поделился впечатлениями от лета-2020 в Сочи.

- Сочи круче Монако, потому что все есть. Замечательно: люди кайфуют, танцуют, получают удовольствие от моря теплейшего, самого чистого и полезного в мире, - говорит музыкант.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="264" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/791137" frameborder="0"></iframe> в Сочи Рыжий из «Иванушек» готовится к юбилею.Видео: Живая Кубань

Кроме него в Сочи махнул практически весь российский бомонд.

- Мои друзья, как приехать в Сочи, звонят и спрашивают, а куда стоит сходить, где лучше отдохнуть и какие блюда попробовать, - рассказывает Андрей Григорьев-Апполонов. – Рассказываю о своих любимых местах. Мне впору уже свой персональный гид создавать.

Кстати, 26 июля певцу исполнится 50 лет. Фото: @apollonov_ag.

Кстати, 26 июля певцу исполнится 50 лет. К своему юбилею он готовится в Сочи – занимается спортом, следит за питанием. А вот отмечать праздник, как стало известно «КП», планирует в Москве, где соберет всех своих друзей на большой концерт.