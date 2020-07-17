«Новые люди» предложили реформировать школьное образование в Краснодаре

Пандемия коронавируса не оставила шансов вернуться в прежнюю жизнь школьникам – всю весну детвора обучалась дистанционно. Учителя привыкали объяснять предметы с помощью видеосвязи, а ученикам зачастую приходилось добывать знания самостоятельно, отчего было много проблем как и у самих детей, так и у их родителей. Такая система показала, что она нежизнеспособна.

Некоторые специалисты прогнозируют начало второй волны пандемии в осенний период, однако адекватных предложений от властей о том, как будет выстроен процесс обучения школьников в этот период времени, пока нет. Об этом рассказал учитель года Краснодара, сторонник партии «Новые Люди» Владимир Копылов.

- Учителя и ученики изначально оказались не готовы к той нагрузке, с которой вынужденно столкнулись в период изоляции. Обучение перешло в ненормированный режим. При этом эффективность от таких уроков снизилась многократно, - говорит Владимир Копылов. – Каким будет первое сентября в этом году, можно только догадываться. Методические рекомендации Роспотребнадзора по организации работы школ при угрозе распространения вируса – документ, по моему мнению, полностью оторванный от реалий образовательной жизни, особенно это будет заметно в Краснодаре.

Эта методичка подразумевает собой закрытие детей в отдельных классах, где будут проводиться уроки по всем предметам. По возможности сократить количество учеников в классах. Школа должна позаботиться о том, чтобы исключить общение детей из разных классов в момент нахождения в учреждении. График работы школы должен быть составлен таким образом, чтобы обеспечить «максимальную разобщенность» детей.

– В некоторых школах Краснодара обучаются по 6000 детей. Нумерация классов доходит и до буквы «У», - говорит Владимир Копылов. - Как власти представляют «разобщение» при таком количестве? Учителей в буквальном смысле заставляют работать даже не в 2-3 смены, а в круглосуточном режиме! Ученики будут ходить в школу ночью для соблюдения правил социального дистанцирования. Но и это, как мы понимаем, не оградит детей от возможного заражения за пределами учреждения.

По словам учителя, пускать на самотек образование детей нельзя. Уже сейчас есть риск столкнуться с волной второгодников. Так, четвертую четверть можно вообще исключить в нынешних условиях – продемонстрировать свои знания смогут лишь немногие.

Партия «Новые Люди» видит возможное решение проблемы в объединении двух форм обучения – стандартной и дистанционной. При этом дистанционная форма требует значительных доработок и адаптации. Начинать же подготовку к 1 сентября нужно уже сейчас, уверены представители «Новых Людей».

- Мы считаем, что учитель в любом случае должен находиться в кабинете, где есть необходимое оборудование для трансляции, - говорит сторонник партии Владимир Копылов. - Сам урок проходит в форме презентации, ученики же могут оставаться дома. Второй этап — мониторинг оснащенности детей. Далеко не у всех есть возможность, к примеру, купить планшет или дополнительный компьютер. Я считаю, что та же школа может дать под расписку несколько ноутбуков на время обучения. Особенно это актуально для многодетных семей. Третий важный этап — рассмотрение результатов. Те положения об оценках, что появились после введения режима самоизоляции - сырые. Родители высказывают недовольство полученными оценками их детей, что приводит к конфликтным ситуациям. В итоге все сводится к оцениванию детей по зачетно-незачетной системе, но это не было предусмотрено образовательными организациями при планировании учебного года.

Лидер движения «Школа – наше дело», входящий в центральный совет партии «Новые Люди» Артем Соловейчик уверен в оптимальности смешанного обучения в текущий кризисный момент.

- Гибкий график работы, например, один день в неделю онлайновых занятий, максимальное «расшколивание», то есть перенос занятий из школ в другие городские и сельские пространства - от музеев до парков, а главное - обучение учителей и родителей цифровой дидактике, - предлагает Соловейчик.

В партии «Новые Люди» заявляют, что образование занимает приоритетное место в их программе. Строительство школ, что ведет к сокращению количества обучающихся в классах, достойная зарплата педагогов – это задачи, которые намерена решить новая политическая сила региона. Там же отмечают, что школа не должна стать испытательной лабораторией, в которой будут ставить эксперименты над детьми. Этот период они должны пережить наиболее безболезненно.