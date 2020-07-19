Толпы, песок и водоросли: как выглядят пляжи Анапы в разгар сезона

Пляж Анапы 19 июля. Фото: Михаил ПОПОВ

Нынешний курортный сезон обещает побить все рекорды по количеству туристов, прибывших в Краснодарский край. Найти номер в отеле на ближайшие пару месяцев также непросто, как и место на пляже. В Сочи отдыхающие заполнили галечные пляжи, в Анапе – песчаные.

Пляж Анапы 19 июля. Фото: Михаил ПОПОВ

Наш корреспондент прогулялся по пляжу в Анапе 19 июля.

На песке расположились тысячи отдыхающих. Температура воздуха +32, воды +25. В Сочи, кстати, вода на два градуса теплее.

Пляж Анапы 19 июля. Фото: Михаил ПОПОВ

Не могут испортить отдых туристам даже «цветущие» водоросли, которые активно прибивает к берегу. Местные называют зеленую тину «камка».

Пляж Анапы 19 июля. Фото: Михаил ПОПОВ

Ее собирают ежедневно. Техника работает вечером и ночью, чтобы отдых для гостей был безопасным. На сегодняшний день собрано 50 тонн камки.

Пляж Анапы 19 июля. Фото: Михаил ПОПОВ

- Делается все, чтобы главное богатство Анапы – ее золотые пески – были чистыми и удобными для отдыха жителей и гостей курорта, - отмечают в администрации Анапы.

Пляж Анапы 19 июля. Фото: Михаил ПОПОВ

Судя по количеству людей на пляже, водоросли не могут испортить отпуск. А полностью тина исчезнет сама после первого шторма.

Пляж Анапы 19 июля. Фото: Михаил ПОПОВ

Пляж Анапы 19 июля. Фото: Михаил ПОПОВ

Пляж Анапы 19 июля. Фото: Михаил ПОПОВ

Пляж Анапы 19 июля. Фото: Михаил ПОПОВ