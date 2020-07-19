Краснодар - Динамо 19 июля 2020: прямая онлайн-трансляция матча 23 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Перенесенный матч 23 тура проведут «Краснодар» и «Динамо» 19 июля на стадионе «быков». Игра начнется в 20:30 по московскому времени.

Этот матч имеет важнейшее значение для обеих команд. Если «Краснодар» потеряет очки, то лишится шансов на серебряные медали и прямую путевку в Лигу Чемпионов, если «горожане» победят, то гарантируют себе «бронзу».

«Динамо» же ведет борьбу за шестую строчку, которая даст право на квалификацию Лиги Европы в следующем сезоне. Осечка будет стоить «бело-голубым» еврокубков.

Статистика личных встреч Краснодар - Динамо 19 июля 2020

«Краснодар» и «Динамо» провели 15 официальных матчей, все – в рамках РПЛ. На счету «быков» 6 побед, 6 ничьих и 3 поражения при разнице мячей 23-12. Баланс домашних игр тоже в пользу «Краснодара»: 4 победы, 1 ничья и 2 поражения. Три предыдущих домашних матча были успешны для черно-зеленых – 4:0, 2:0 и 3:0.

Прогнозы букмекеров на матч Краснодар - Динамо 19 июля 2020

«Краснодар» - фаворит предстоящего матча.

Прогноз на матч Краснодар - Динамо 19 июля 2020

«Краснодар» одержит победу.

Составы команд на матч Краснодар - Динамо 19 июля 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка.

Время начала матча Краснодар - Динамо 19 июля 2020

Матч Краснодар - Динамо 19 июля 2020 года в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть матч Краснодар - Динамо 19 июля 2020

Прямую видеотрансляцию матча Краснодар - Динамо можно будет посмотреть с 20:30 на телеканале Матч ПРЕМЬЕР.

Трансляция матча Краснодар - Динамо 19 июля 2020

Трансляция матча Краснодар - Динамо 19 июля и начнется в 20:30 на телеканале "Матч ПРЕМЬЕР".