Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 20 июля: число заболевших стало расти

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 20 июля, самые важные.

Оперативный штаб ни на день не прекращает свою работу и в постоянном режиме публикует сводки о ситуации с распространением инфекции на Кубани.

По последним данным, в регионе коронавирус подтвержден у 75 человек. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости за последний месяц.

За минувшие сутки инфекцией заразились 75 жителей Кубани в возрасте от 3 месяцев до 90 лет.

Резкий рост заболевших отмечается в Краснодаре, где диагноз подтвердился у 35 пациентов, по десять человек заразились в Кавказском и Белореченском районах.

На сегодняшний день лечение от коронавируса в Краснодарском крае продолжают 965 человек. Из 7190 заболевших скончались 96 пациентов, еще 6129 пациентов выписаны с выздоровлением.

- 16 граждан находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, один пациент - на ЭКМО в краевой больнице №1, - сообщили в минздраве региона.

На последнем оперативном штабе глава региона Вениамин Кондратьев снял некоторые ограничения. Так, разрешено теперь работать аквапаркам, бассейнам, библиотекам, индустрии развлечений. Но при условии - необходимо соблюдать требования Роспотребнадзора.

Кроме того, в регионе открылись более тысячи библиотек, однако читальные залы все еще под замком.

ЧТО ПОД ЗАПРЕТОМ

По-прежнему ограничения действуют в отношении массовых развлекательных мероприятий, концертов, закрыты бани и сауны. Обязательны для всех социальная дистанция и масочный режим в помещениях.

Коронавирус в Анапе 20 июля 2020

В Анапе за последние 24 часа нет новых пациентов.

Коронавирус в Сочи 20 июля 2020

В сочинских больницах с коронавирусной инфекцией находятся 138 человек, за последние сутки это число выросло на семь.

Коронавирус в Геленджике 20 июля 2020

В Геленджике за последние сутки не подтверждено наличие инфекции ни у кого.

Коронавирус в Туапсе 20 июля 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки коронавирус обнаружен у пяти человек.

Коронавирус в Ейске 20 июля 2020

В Ейском районе за последние 24 часа новых случаев инфицирования коронавирусом не выявлено.