Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 20 июля: число заболевших стало расти
Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 20 июля, самые важные.
Оперативный штаб ни на день не прекращает свою работу и в постоянном режиме публикует сводки о ситуации с распространением инфекции на Кубани.
По последним данным, в регионе коронавирус подтвержден у 75 человек. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости за последний месяц.
За минувшие сутки инфекцией заразились 75 жителей Кубани в возрасте от 3 месяцев до 90 лет.
Резкий рост заболевших отмечается в Краснодаре, где диагноз подтвердился у 35 пациентов, по десять человек заразились в Кавказском и Белореченском районах.
На сегодняшний день лечение от коронавируса в Краснодарском крае продолжают 965 человек. Из 7190 заболевших скончались 96 пациентов, еще 6129 пациентов выписаны с выздоровлением.
- 16 граждан находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, один пациент - на ЭКМО в краевой больнице №1, - сообщили в минздраве региона.
На последнем оперативном штабе глава региона Вениамин Кондратьев снял некоторые ограничения. Так, разрешено теперь работать аквапаркам, бассейнам, библиотекам, индустрии развлечений. Но при условии - необходимо соблюдать требования Роспотребнадзора.
Кроме того, в регионе открылись более тысячи библиотек, однако читальные залы все еще под замком.
ЧТО ПОД ЗАПРЕТОМ
По-прежнему ограничения действуют в отношении массовых развлекательных мероприятий, концертов, закрыты бани и сауны. Обязательны для всех социальная дистанция и масочный режим в помещениях.
Коронавирус в Анапе 20 июля 2020
В Анапе за последние 24 часа нет новых пациентов.
Коронавирус в Сочи 20 июля 2020
В сочинских больницах с коронавирусной инфекцией находятся 138 человек, за последние сутки это число выросло на семь.
Коронавирус в Геленджике 20 июля 2020
В Геленджике за последние сутки не подтверждено наличие инфекции ни у кого.
Коронавирус в Туапсе 20 июля 2020
В Туапсинском районе за минувшие сутки коронавирус обнаружен у пяти человек.
Коронавирус в Ейске 20 июля 2020
В Ейском районе за последние 24 часа новых случаев инфицирования коронавирусом не выявлено.
ИСТОЧНИК KP.RU
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