2020-07-20T11:17:07+03:00
Происшествия

Под Майкопом произошел массовый мор рыбы: «Вверх брюхом плавают амуры и толстолобики»

Причины гибели сейчас выясняют эксперты [видео]
Галина КОПЫЛОВА
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Причины массовой гибели рыбы сейчас выясняютсяПричины массовой гибели рыбы сейчас выясняются
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Под Майкопом в местном пруду станицы Гиагинской местные жители обнаружили массовую гибель рыбы. Они почувствовали сильный тухлый запах, а когда подошли к водоему, ужаснулись – сотни сомов, амуров и толстолобиков плавали вверх брюхом. Тушки лежали на поверхности воды и на берегу.

- Есть рыбешки килограммов по пять. Очень жаль. Наверно, не хватает в пруду кислорода, - предположила жительницы Гиагинской. Она рассказала, что накануне рыба была бешеная - станичники наблюдали, как особи выпрыгивали из водоема и активно ртом заглатывали воздух.

Мор рыбы в Гиагинской.Видео: www.youtube.com/watch?v=M2jz6HtaHl0

Пока какие-либо предположения о причинах массовой гибели рыбы эксперты не выдвигают. Сейчас на месте работают экологи. Они берут необходимые пробы, чтобы повести лабораторные исследования и узнать точные причины мора.

- После полученной информации о массовой гибели рыбы в Гиагинской мы отреагировали оперативно. В семь часов утра специалисты уже отправились на места для выяснения всех причин и обстоятельств случившегося. Будут взяты пробы воды и грунта и проведена проверка, результаты которых мы сообщим дополнительно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в управлении по охране окружающей среды и природным ресурсам Республики Адыгея.

Ситуация с каждым часом становится все хуже: вода в реке, где плавают тушки, приобретает очень специфический цвет и запах. Хозяева домов, которые расположены в нескольких метрах от водоема, жалуются на ужасную вонь. В администрации уточнили, что в ближайшее время погибшую рыбы соберут и вывезут из водоема.

ИСТОЧНИК KP.RU

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