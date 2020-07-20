2020-07-20T14:28:28+03:00
Спорт

Краснодар – Ахмат 22 июля 2020: Прогноз на матч 30 тура чемпионата России по футболу

Прогноз на матч 30 тура Российской премьер-лиги Краснодар. Игра пройдет 20 июля 2020 на стадионе «Краснодар». Начало в 19:00
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: Андрей ШРАМКО/ФК КраснодарФото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар
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В заключительном матче Российской премьер-лиги сезона 2019/20 «Краснодар» принимает «Ахмат».

«Краснодар» откровенно провалил концовку чемпионата, набрав всего четыре очка в пяти турах, и упустил возможность занять второе место и напрямую попасть в группу Лиги Чемпионов. После домашнего поражения от «Динамо» эта путевка досталась «Локомотиву».

КРАСНОДАР – АХМАТ 22 ИЮЛЯ. ТУРНИРНЫЕ РАСКЛАДЫ

«Горожане» продолжают вести борьбу за бронзовые медали. Чтобы финишировать третьими, «Краснодару» необходимо выиграть у «Ахмата». Если команда Мурада Мусаева сыграет вничью или уступит грозненцам, то все решится в параллельном матче ЦСКА – «Тамбов». Победа «армейцев» при осечке «быков» отправит «Краснодар» на четвертую строчку.

«Ахмат» свои турнирные задачи уже решил и сохранил прописку в премьер-лиге на следующий сезон. На большее грозненцы в этом розыгрыше не претендуют. Однако тренер «Ахмата» Игорь Шалимов наверняка захочет обыграть свою бывшую команду на роскошном стадионе «Краснодара». С учетом того, «горожане» остались без дисквалифицированного вратаре Матвея Сафонова, а в лазарете «быков» игроков едва ли не больше, чем в заявке, задача для опытного тренера не выглядит невыполнимой.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ КРАСНОДАР – АХМАТ

«Краснодар» и «Ахмат», ранее носивший название «Терек», провели 20 официальных очных встреч – 19 в РПЛ и одну в Кубке страны. В этих играх «быки» отпраздновали успех 11 раз, 7 раз уступили, еще 2 игры завершились вничью. Общая разница мячей в противостоянии – 27:20 в пользу краснодарцев. В первом туре нынешнего чемпионата в Грозном «Ахмат» праздновал победу со счетом 1:0.

Последняя победа «Краснодара» в противостоянии с «Ахматом» датирована декабрем 2017 года. После этого зафиксированы две победы «Ахмата» и еще одна ничья.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ КРАСНОДАР – АХМАТ 22 ИЮЛЯ

Букмекеры единогласно считают фаворитом «Краснодар», несмотря на его трудности с составом и неудачи в последних матчах. Коэффициент на победу «быков» - 1.5, на ничью – 4,6, а в случае победы «Ахмата» ставку можно увеличить в 8 раз.

Прогноз на матч 30 тура РПЛ Краснодар 22 июля 2020 – 3:1 – победа «Краснодара».

ИСТОЧНИК KP.RU

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