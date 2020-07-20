Мэр Анапы подал в отставку

Градоначальник курортной Анапы Юрий Поляков попросил отставки у губернатора Краснодарского края сегодня, 20 июля, во время его визита.

Такое решение мэр принял после жесткой критики главы региона Вениамина Кондратьева по поводу беспорядочной застройки одного из самых популярных курортных мест в стране.

В Анапе борьба с самостроями фактически не велась

- Дюны – это визитная карточка Анапы, достояние края и страны. Такие здания не могут украшать эти места. У нас не останется якорных мест на анапском побережье. Вы дюны вытесняете бетоном и стеклом. Оставьте их будущим поколениям и тем, кто приезжает отдыхать. Такая позиция власти должна быть в Анапе. Если бы раньше в суд вышли, выше котлована строительство бы не поднялось, - прошелся глава Кубани по одному из спорных участков земли на курорте, который муниципалитет не первый год пытается вернуть себе.

Шквал критики по отношению к местным властям вызывал и самострой на Джеметинском проезде. Вместо разрешенной трехэтажной гостиницы здесь, наплевав на нормы, возводят четвертый.

– Анапу важно сохранить, как курорт. Мы навели порядок в Краснодаре, Геленджике, Сочи. Но здесь я не вижу, чтобы жестко контролировалась ситуация с застройкой. Курорт должен зарабатывать на отелях, а не на квартирах. Жителям, туристам нужны проспекты с ограниченной высотностью, широкая набережная, а не спальные районы, – подытожил губернатор.

Мэр подал в отставку после визита губернатора

К слову, закон о запрете капитального строительства в 500-метровой прибрежной зоне действует в крае с мая 2019 года. И чиновники Анапы дольше всех меняли под новые нормы в городских правилах землепользования и застройки, успев выдать за это время около 10 разрешений на строительство. Теперь вновь созданная градостроительная комиссия, в числе которых будут общественники и местные жители, проверят каждое из них. Вероятнее всего, придется даже судиться.

Пока неизвестно, примут ли отставку мэра Юрия Полякова краевые власти.

СПРАВКА "КП"

63-летний Юрий Поляков возглавлял Анапу с октября 2017 года. До этого он с января 2007 по октябрь 2008 года он работал в должности главы администрации Благовещенского сельского округа Анапы.

С октября 2008 по май 2014 года - заместителем мэра Анапы.

С мая 2014 по август 2017 года - руководил департаментом потребсферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

С августа 2017 по октябрь 2017 года - стал первым заместителем градоначальника на курорте.

Юрий Поляков награжден медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени. Имеет почетные звания: «Заслуженный работник торговли Кубани», «Почетный работник торговли» Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, награжден Почетной грамотой главы администрации (губернатора) Краснодарского края и Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.