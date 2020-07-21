Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 21 июля: количество зараженных снова растет

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 21 июля.

В Краснодарском крае продолжает действовать режим повышенной готовности. Он продлен до 3 августа. Это объясняется тем, что число зараженных коронавирусом не снижается.

По последним данным, в регионе коронавирус подтвержден у 72 человек. Вторые сутки в регионе фиксируют больше 70 новых случаев заражения.

За минувшие сутки инфекцией заразились 72 жителей Кубани в возрасте от 3 месяцев до 81 лет.

Резкий рост заболевших отмечается в Краснодаре, где диагноз подтвердился у 27 пациентов, по десять человек заразились в Кавказском и Белореченском районах.

На сегодняшний день лечение от коронавируса в Краснодарском крае продолжают 965 человек. Из 7262 заболевших скончались 97 пациентов, еще 6154 пациентов выписаны с выздоровлением.

- 16 граждан находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, один пациент - на ЭКМО в краевой больнице №1, - сообщили в минздраве региона.

На недавнем заседании оперштаба Роспотребнадзор решил ужесточить контроль за ношением масок в закрытых помещениях.

ЧТО ПОД ЗАПРЕТОМ

По-прежнему ограничения действуют в отношении массовых развлекательных мероприятий, концертов, закрыты бани и сауны. Обязательны для всех социальная дистанция и масочный режим в помещениях.

Коронавирус в Анапе 21 июля 2020

В Анапе за последние 24 часа 5 новых пациентов.

Коронавирус в Сочи 21 июля 2020

В сочинских больницах с коронавирусной инфекцией находятся 148 человек, за последние сутки это число выросло на 10.

Коронавирус в Геленджике 21 июля 2020

В Геленджике за последние сутки не подтверждено наличие инфекции ни у кого.

Коронавирус в Туапсе 21 июля 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки новых случаев коронавирус не обнаружен.

Коронавирус в Ейске 21 июля 2020

В Ейском районе за последние 24 часа новых случаев инфицирования коронавирусом не выявлено.