Краснодар поплыл: сильный дождь 21 июля вновь затопил улицы города

О приближающейся непогоде синоптики предупреждали заранее. Их предположения оправдались - ранним утром 21 июля в Краснодаре начался дождь, а в некоторых микрорайонах с неба упал еще и мелкий град.

Ливень в Краснодаре 21 июля.Фото: Виталий КАРНАУХ

Как всегда вмиг затопленными оказались проблемные участки городских дорог. Под водой оказалась дорога под мостом возле "Вишняковского рынка". В МЧС заявили, что на этом участке в настоящее время дежурит водооткачивающая техника. Если возникнет необходимость, ее увеличат.

Ливень в Краснодаре 21 июля.Фото: Виталий КАРНАУХ

Под водой также оказались участки улиц Октябрьской, Одесской, Дальней, Рашпилевской.

Ливень в Краснодаре 21 июля: затоплена часть улицы Октябрьской.

- С начала дождя к нам поступило 18 заявок на ликвидацию подтоплений, так как произошло очень сильное выпадение атмосферных осадков. Сейчас на дорогах Краснодара работает 17 единиц техники, в ближайшее время это количество буде увеличено до 22. Осадки закончатся, вода будет уходить в коллекторы, - прокомментировал корреспонденту "Комсомольской правды" - Кубань" руководитель МКУ "Автомобильные дороги-Краснодар" Виктор Ишков.