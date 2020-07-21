2020-07-21T09:53:37+03:00
Происшествия

Краснодар поплыл: сильный дождь 21 июля вновь затопил улицы города

На проблемных участках работает водооткачивающая техника
Виталий КАРНАУХ
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Под водой оказалась часть улицы Октябрьской.Под водой оказалась часть улицы Октябрьской.Фото: Виталий КАРНАУХ
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О приближающейся непогоде синоптики предупреждали заранее. Их предположения оправдались - ранним утром 21 июля в Краснодаре начался дождь, а в некоторых микрорайонах с неба упал еще и мелкий град.

Ливень в Краснодаре 21 июля. Фото: Виталий КАРНАУХ

Ливень в Краснодаре 21 июля.Фото: Виталий КАРНАУХ

Как всегда вмиг затопленными оказались проблемные участки городских дорог. Под водой оказалась дорога под мостом возле "Вишняковского рынка". В МЧС заявили, что на этом участке в настоящее время дежурит водооткачивающая техника. Если возникнет необходимость, ее увеличат.

Ливень в Краснодаре 21 июля. Фото: Виталий КАРНАУХ

Ливень в Краснодаре 21 июля.Фото: Виталий КАРНАУХ

Под водой также оказались участки улиц Октябрьской, Одесской, Дальней, Рашпилевской.

Ливень в Краснодаре 21 июля: затоплена часть улицы Октябрьской.

- С начала дождя к нам поступило 18 заявок на ликвидацию подтоплений, так как произошло очень сильное выпадение атмосферных осадков. Сейчас на дорогах Краснодара работает 17 единиц техники, в ближайшее время это количество буде увеличено до 22. Осадки закончатся, вода будет уходить в коллекторы, - прокомментировал корреспонденту "Комсомольской правды" - Кубань" руководитель МКУ "Автомобильные дороги-Краснодар" Виктор Ишков.

Ливень в Краснодаре 21 июля: вода утекает в ливневку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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