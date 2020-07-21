Последствия ливня в Краснодаре 21 июля 2020: в центре кубанской столицы утонули трамвайные пути
Несколько часов в Краснодаре в очередной раз бушевала стихия. С двух часов ночи, 21 июля, и до утра, казалось, тонны воды вылились на город. Городские службы вышли на круглосуточное дежурство, чтобы устранять последствия ливня в Краснодаре.
Городские власти просят звонить по номерам единой диспетчерской службы, если вас подтопилоФото: Виталий КАРНАУХ
- Мы, конечно, были предупреждены заранее о непогоде, поэтому в этот раз выгнали всю технику на улицы города с ночи. Нам удалось благодаря этому обеспечить доступность проезжей части для легкового и грузового транспорта, - заявил мэр города на экстренном совещании в ЕДДС Евгений Первышов.
Но пострадавших от затопления автомобилей на Вишняках меньшеФото: Виталий КАРНАУХ
Однако часть проблемных для городских властей участков дорог все-таки оказалась в воде.
Погода не наладится еще несколько часовФото: Виталий КАРНАУХ
- На Вишняках, которые на прошлой неделе стали кладбищем десятка автомобилей, утонули трамвайные пути, - сообщает корреспондент "КП" - Кубань".
Городские службы, по словам властей, дежурят у проблемных улиц круглые суткиФото: Виталий КАРНАУХ
Рабочие чистят ливневки вручную. У одной из самых глубоких луж в Краснодаре собрались с десяток спасателей. МЧС даже привезли лодку к Вишнякам.
Ливень начался с ночи, 21 июляФото: Виталий КАРНАУХ
Но, к счастью, в этот раз вызволять из трамваев на лодках пока некого. Общественный транспорт успели остановить до большой воды.
С сеткой-уловителем рабочие собирают мусорФото: Виталий КАРНАУХ
Водооткачивающая машина стоит в нескольких сот метрах от затопленного места. Потоки воды специалисты откачивают из ливневки.
Но метеорологи не советуют службам расслаблятьсяФото: Виталий КАРНАУХ
Со специальным уловителем несколько рабочих в оранжевых жилетах бродят по гигантской луже, удаляя мусор.
Спасатели приехали, чтобы помогать водителям и пассажирам трамваев выбираться, но ситуация контролируемаяФото: Виталий КАРНАУХ
ИСТОЧНИК KP.RU