2020-07-21T12:22:54+03:00
Происшествия

Последствия ливня в Краснодаре 21 июля 2020: в центре кубанской столицы утонули трамвайные пути

Городские службы начали устранять последствия ливня [фоторепортаж]
Евгения ОСТРАЯ
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Рабочие чистят ливневки вручнуюРабочие чистят ливневки вручнуюФото: Виталий КАРНАУХ
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Несколько часов в Краснодаре в очередной раз бушевала стихия. С двух часов ночи, 21 июля, и до утра, казалось, тонны воды вылились на город. Городские службы вышли на круглосуточное дежурство, чтобы устранять последствия ливня в Краснодаре.

Городские власти просят звонить по номерам единой диспетчерской службы, если вас подтопило Фото: Виталий КАРНАУХ

Городские власти просят звонить по номерам единой диспетчерской службы, если вас подтопилоФото: Виталий КАРНАУХ

- Мы, конечно, были предупреждены заранее о непогоде, поэтому в этот раз выгнали всю технику на улицы города с ночи. Нам удалось благодаря этому обеспечить доступность проезжей части для легкового и грузового транспорта, - заявил мэр города на экстренном совещании в ЕДДС Евгений Первышов.

Но пострадавших от затопления автомобилей на Вишняках меньше Фото: Виталий КАРНАУХ

Но пострадавших от затопления автомобилей на Вишняках меньшеФото: Виталий КАРНАУХ

Однако часть проблемных для городских властей участков дорог все-таки оказалась в воде.

Погода не наладится еще несколько часов Фото: Виталий КАРНАУХ

Погода не наладится еще несколько часовФото: Виталий КАРНАУХ

- На Вишняках, которые на прошлой неделе стали кладбищем десятка автомобилей, утонули трамвайные пути, - сообщает корреспондент "КП" - Кубань".

Городские службы, по словам властей, дежурят у проблемных улиц круглые сутки Фото: Виталий КАРНАУХ

Городские службы, по словам властей, дежурят у проблемных улиц круглые суткиФото: Виталий КАРНАУХ

Рабочие чистят ливневки вручную. У одной из самых глубоких луж в Краснодаре собрались с десяток спасателей. МЧС даже привезли лодку к Вишнякам.

Ливень начался с ночи, 21 июля Фото: Виталий КАРНАУХ

Ливень начался с ночи, 21 июляФото: Виталий КАРНАУХ

Но, к счастью, в этот раз вызволять из трамваев на лодках пока некого. Общественный транспорт успели остановить до большой воды.

С сеткой-уловителем рабочие собирают мусор Фото: Виталий КАРНАУХ

С сеткой-уловителем рабочие собирают мусорФото: Виталий КАРНАУХ

Водооткачивающая машина стоит в нескольких сот метрах от затопленного места. Потоки воды специалисты откачивают из ливневки.

Но метеорологи не советуют службам расслабляться Фото: Виталий КАРНАУХ

Но метеорологи не советуют службам расслаблятьсяФото: Виталий КАРНАУХ

Со специальным уловителем несколько рабочих в оранжевых жилетах бродят по гигантской луже, удаляя мусор.

Спасатели приехали, чтобы помогать водителям и пассажирам трамваев выбираться, но ситуация контролируемая Фото: Виталий КАРНАУХ

Спасатели приехали, чтобы помогать водителям и пассажирам трамваев выбираться, но ситуация контролируемаяФото: Виталий КАРНАУХ

ИСТОЧНИК KP.RU

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