2020-07-21T17:05:57+03:00
Общество

Погода в Краснодарском крае 22-31 июля 2020: то жара, то ливни

Погода в Краснодарском крае 22-31 июля 2020 не порадуется жителей региона
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: Алексей БУЛАТОВФото: Алексей БУЛАТОВ
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От переменчивого настроения погоды кубанцы порядком подустали. Шутка ли - Краснодар стихия испытывала на прочность трижды за последние 10 дней. Каждый раз жителям требовался не только дождевик, но и спасательная лодка. Некоторые улицы топило так, что выйти сухим из воды было ой как не просто. После таких мокрых дней, как правило, наступает духота, да такая, что аж дышать тяжело. В этот раз, правда, природа решила сжалиться над регионом — в ближайшую неделю сорокаградусной жары не ждем.

- Прохождение холодного фронта над краем закончилось. Обильные осадки на территории региона прекратятся. Исключением будет разве что юго-восток - горные и предгорные районы. Здесь возможны даже грозы, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» замруководителя Центра мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера Краснодарского края Михаил Шумский. - В целом Краснодарский край опять выходит на кубанское лето. Дневные температуры будут варьироваться от 27 до 32 градусов. Ночью пониже - от 18 до 23 градусов.

Такая погода ожидается как минимум до воскресенья, 26 июля. А уже с начала новой недели в небе вновь начнет громыхать. Затем снова жара, а через неделю снова - дожди. На сколько сильным будет ливень, синоптики пока не загадывают, но спешат успокоить жителей края - ничего необычного нет.

- Август у нас довольно жаркий, так что убирать панамки пока не стоит. Но сейчас грядет такой период, когда будет переменчивая погода с частым чередованием жарких дней и ливней с грозами. Для нашего пояса в это время это нормально. Отклонений от среднемноголетних наблюдений не отмечаем, - говорит Михаил Шумский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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