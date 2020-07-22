Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 22 июля: число больных увеличивается

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 22 июля, самые важные.

Напомним, в минувший четверг состоялось крайнее заседание оперативного штаба региона. На нем глава Кубани Вениамин Кондратьев продлил режим повышенной готовности до 3 августа. По словам медиков, это объясняется тем, что ситуация в последние дни в Краснодарском крае накаляется - количество заразившихся увеличивается. Если неделю назад в регионе выявляли примерно по 60 новых пациентов, то теперь эта цифра перевалила за 70 - только за минувшие сутки прибавилось 78 новых больных.

Коронавирус не щадит ни стариков, ни детей. Возраст последних заразившихся - от 3 месяцев до 82 лет. К слову, резкий рост отмечается в кубанской столице. В Краснодаре за последние сутки зафиксировано 49 новых случаев заражения ковид-19.

- Сегодня лечение от коронавируса в Краснодарском крае продолжают 965 человек. Из 7262 заболевших скончались 97 пациентов, еще 6154 пациентов выписаны с выздоровлением. 16 граждан находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, один пациент - на ЭКМО в краевой больнице №1, - сообщили в минздраве региона.

Напомним, на крайнем совещании оперативного штаба руководитель Роспотребнадзора Кубани заявила, что в крае необходимо ужесточить масочный режим в закрытых помещениях.

ЧТО ПОД ЗАПРЕТОМ

По-прежнему ограничения действуют в отношении массовых развлекательных мероприятий, концертов, закрыты бани и сауны. Обязательны для всех социальная дистанция и масочный режим в помещениях.

Коронавирус в Анапе 22 июля 2020

В Анапе за последние 24 часа нет новых пациентов.

Коронавирус в Сочи 22 июля 2020

В сочинских больницах с коронавирусной инфекцией находятся 148 человек, за последние сутки это число выросло на 5.

Коронавирус в Геленджике 22 июля 2020

В Геленджике за последние сутки не подтверждено наличие инфекции ни у кого.

Коронавирус в Туапсе 22 июля 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки 5 заболевших.

Коронавирус в Ейске 22 июля 2020

В Ейском районе за последние 24 часа 1 заболевший