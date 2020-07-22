2020-07-21T21:00:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 22 июля: число больных увеличивается

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 22 июля 2020 года
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 22 июля 2020 года.Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 22 июля 2020 года.Фото: Виталий КАРНАУХ
Изменить размер текста:

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 22 июля, самые важные.

Напомним, в минувший четверг состоялось крайнее заседание оперативного штаба региона. На нем глава Кубани Вениамин Кондратьев продлил режим повышенной готовности до 3 августа. По словам медиков, это объясняется тем, что ситуация в последние дни в Краснодарском крае накаляется - количество заразившихся увеличивается. Если неделю назад в регионе выявляли примерно по 60 новых пациентов, то теперь эта цифра перевалила за 70 - только за минувшие сутки прибавилось 78 новых больных.

Коронавирус не щадит ни стариков, ни детей. Возраст последних заразившихся - от 3 месяцев до 82 лет. К слову, резкий рост отмечается в кубанской столице. В Краснодаре за последние сутки зафиксировано 49 новых случаев заражения ковид-19.

- Сегодня лечение от коронавируса в Краснодарском крае продолжают 965 человек. Из 7262 заболевших скончались 97 пациентов, еще 6154 пациентов выписаны с выздоровлением. 16 граждан находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, один пациент - на ЭКМО в краевой больнице №1, - сообщили в минздраве региона.

Напомним, на крайнем совещании оперативного штаба руководитель Роспотребнадзора Кубани заявила, что в крае необходимо ужесточить масочный режим в закрытых помещениях.

ЧТО ПОД ЗАПРЕТОМ

По-прежнему ограничения действуют в отношении массовых развлекательных мероприятий, концертов, закрыты бани и сауны. Обязательны для всех социальная дистанция и масочный режим в помещениях.

Коронавирус в Анапе 22 июля 2020

В Анапе за последние 24 часа нет новых пациентов.

Коронавирус в Сочи 22 июля 2020

В сочинских больницах с коронавирусной инфекцией находятся 148 человек, за последние сутки это число выросло на 5.

Коронавирус в Геленджике 22 июля 2020

В Геленджике за последние сутки не подтверждено наличие инфекции ни у кого.

Коронавирус в Туапсе 22 июля 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки 5 заболевших.

Коронавирус в Ейске 22 июля 2020

В Ейском районе за последние 24 часа 1 заболевший

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт-пульмонолог: 100-процентно защищающая вакцина от коронавируса появится только через несколько лет
Главный внештатный пульмонолог Минздрава по Центральному федеральному округу Андрей Малявин рассказал, стоит ли прививаться от ковида, вредит ли он детям и как меняются переболевшие «короной» люди
Новости 24
В Анапе прикрыли незаконную молельню кавказцев
«Проехали бы еще по голым телам!»: на пляже в Анапе туристы возмущены появлением полицейского "уазика" у кромки моря
На проектирование нового блока в школе № 76 в Краснодаре краевым бюджетом выделяется 11,5 миллионов рублей
На Кубани осужден посредник в передаче крупной взятки
Под Сочи на встречке столкнулись две иномарки
В Сочи попал в рейтинг городов с самым подешевевшим из-за пандемии съемным жильем
За пять лет в крае на 19% увеличился охват пациентов высокотехнологичной медпомощью
Власти Кубани планируют компенсировать бизнесу затраты по переходу на торговлю в Интернете
На Кубани от коронавируса скончалась 69-летняя женщина
За последние 5 лет на Кубани модернизированы около 400 учреждений культуры
Власти Кубани разработали новый пакет антикризисных мер
Новым гендиректором РК «Богатыри» из Краснодара стал Владимир Остроушко
Житель Краснодара сдал в ломбард чужой автомобиль