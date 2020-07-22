Краснодар - Ахмат 22 июля 2020: прямая онлайн-трансляция матча 30 тура чемпионата России по футболу РПЛ

В последнем туре текущего розыгрыша Российской премьер-лиги «Краснодар» на домашней арене примет «Ахмат». Игра пройдет 22 июля на стадионе «Краснодар» и начнется, как и остальные матчи тура в 19:00.

Этот матч имеет важное значение для «Краснодара». Победа гарантирует «горожанам» третье место в чемпионате и путевку в квалификацию Лиги Чемпионов. Если же «Краснодар» потеряет очки, то все будет зависеть от исхода матча ЦСКА – Тамбов.

Статистика личных встреч Краснодар - Ахмат 22 июля 2020

«Краснодар» с «Ахматом» встречались 20 раз, в том числе 19 в РПЛ и однажды в Кубке России. Общий перевес на стороне «быков» – 11 побед, 2 ничьи и 7 поражений при разнице мячей 27-20. В домашних матчах черно-зеленые одержали 6 побед при 1 ничьей и 3 поражениях. Разница мячей – 18:11.

В прошлый раз пути этих команд пересеклись 374 дня назад, в первом туре РПЛ 19/20. Матч проходил 14 июля 2019 года в Грозном, сильнее оказались хозяева – 1:0.

Прогнозы букмекеров на матч Краснодар - Ахмат 22 июля 2020

«Краснодар» - фаворит предстоящего матча.

Прогноз на матч Краснодар - Ахмат 22 июля 2020

«Краснодар» одержит победу.

Составы команд на матч Краснодар - Ахмат 22 июля 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка.

Время начала матча Краснодар - Ахмат 22 июля 2020

Матч Краснодар - Ахмат 22 июля 2020 года в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Краснодар - Ахмат 22 июля 2020

Прямую видеотрансляцию матча Краснодар - Ахмат можно будет посмотреть с 19:00 на телеканале Матч Страна.

Трансляция матча Краснодар - Ахмат 22 июля 2020

Трансляция матча Краснодар - Ахмат 22 июля и начнется в 19:00 на телеканале "Матч Страна".