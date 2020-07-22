Под Анапой перевернулся внедорожник с туристами

Незаконно переоборудованный УАЗ с туристами перевернулся на трассе под Анапой, недалеко от села Варваровка. Момент ДТП записал регистратор автомобиля, а владелец опубликовал его в соцсетях.

На ролике видно, как внедорожник едет по трассе с людьми в открытом салоне, некоторые в машине стоят, держась за поручни. В какой-то момент машину заносит, она начинает вилять со стороны в сторону, затем выезжает через встречную полосу и опрокидывается в кювет.

В Анапе перевернулся УАЗ с туристами.Видео: соцсети

В полиции рассказали, что за рулем УАЗика находился 24-летний парень. Он единственный, кто обратился в больницу после ДТП. Когда приехали сотрудники ГИБДД, на месте туристов уже не было.

- Молодой человек 1996 года рождения на автомобиле УАЗ не выбрал безопасную скорость движения и допустил занос. В отношении водителя возбуждены административные дела по статьям «Нарушение правил перевозки людей» и «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего», - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» представитель отдела пропаганды ГИБДД по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Сейчас полиция разыскивает туристов, покинувших место ДТП. ДПСникам нужно выяснить, получили ли они какие-либо травмы в момент аварии.

Стоит отметить, что после проверки поврежденной машины выяснилось, что она была незаконно переоборудовано. За это водитель также понесет наказание. Как сказали в краевом ГИБДД, сейчас все материалы направлены на аннулирование регистрации транспортного средства.