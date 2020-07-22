2020-07-22T14:45:42+03:00
Общество

«Не нужен человек, манекен справится»: на пляже в Сочи замечен муляж спасателя

Куклу посадили на самый верх спасательной вышки
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Муляж сспасателя замечен на пляже в Сочи. Фото privetsochi.ruМуляж сспасателя замечен на пляже в Сочи. Фото privetsochi.ru
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На одном из пляжей сочинского курортного посёлка Кудепста на спасательной вышке туристы заметили странного сотрудника. Он сидел и не шевелился. Когда пригляделись, оказалось, что вместо спасателя там сидит манекен. На кукле - кепка и оранжевая футболка спасателя.

Фото privetsochi.ru

Фото privetsochi.ru

- Молодцы ребята! И спасателю платить не надо. Манекен справится ! - вот так комментируют пользователи публикацию на популярном местном ресурсе «ПриветСочи».

В своих комментариях сочинцы и гости курорта отмечают, что этот номер у арендаторов пляжа, желающих сэкономить на содержании спасателей, при всей его простоте и наглости, вполне «прокатывает» для проверяющих, которые зачастую наблюдают за пляжами лишь издали.

- Просто кто-то неудачно пошутил, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе мэрии Сочи.

Фото privetsochi.ru

Фото privetsochi.ru

Между тем, число утонувших на курортных пляжах края по-прежнему велико. Итоговой статистики за этот год еще нет, а вот в 2019 году на этих пляжах утонули 118 человек.

И это несмотря на все усилия местных властей по организации работы пляжных территорий. Как ранее сообщала мэрия Сочи ,в сезоне - 2020 на курортных пляжах работаю более 700 спасателей.

Но это-по официальным данным. По всей видимости, некоторые персонажи из этих 700 не вполне реальны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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