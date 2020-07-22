Выше голову: где лучше всего смотреть комету «Неовайз» в Краснодарском крае

В июле в ночном небе появилась комета, которую видно невооруженным глазом. Она была открыта 27 марта телескопом Неовайз, в честь которого ее и назвали. Многие задаются вопросом где смотреть на комету в Краснодарском крае.

За необычным объектом можно наблюдать сразу после наступления темноты и всю первую половину ночи немного ниже созвездия Большой медведицы. Комету выдает ее длинный хвост, который уже запечатлели миллионы любителей астрономии по всему миру.

- Увидеть комету C/2020 F3 (NEOWISE) можно с помощью абсолютно любых оптических приборов: подзорных труб, монокуляров, биноклей и телескопов. Она видна в инструменты любого размера, - говорит заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов.

Помешать наблюдениям может только облачное небо или излишнее световое загрязнение, поэтому лучше отправиться за город, как это сделал фотограф Виталий Тимкив. Ему удалось запечатлеть комету в горах Лаго-Наки.

Для съемки лучше всего использовать штатив с выдержкой от 1 до 10 секунд. Комета максимально приблизится к Земле 23 июля, после чего она начнет удаляться, а ее яркость будет постепенно угасать. Астрономы говорят, что есть еще несколько недель для наблюдений за хвостатой гостьей. Главное, не упустить этот шанс, ведь следующий раз эта комета вернется к Земле только спустя 6800 лет.