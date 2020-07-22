Кубань первой в стране собрала урожай

Для кубанских аграриев этот год выдался непростым. Засушливая зима и холодная весна доставили больших хлопот. Ситуация была аномальной - такой погоды не было десятки лет. В крае даже ввели режим ЧС из-за сильных заморозков в конце марта и первой половине апреля, уничтоживших цветки, соцветия и завязи плодовых культур.

Уборка пшеницы на КубаниФото: Виталий ТИМКИВ

На полях и в садах сражались за каждый сантиметр посевов, за каждое дерево. Но, увы, потерь было не избежать. 45 тысяч гектаров озимых посевов были уничтожены. Частично повреждены еще более 800 тысяч гектаров. Экстренно аграрии пересеивали поля. Брали скороспелые сорта культур и готовы были отдать любые деньги, лишь бы «подняться с колен». Так заново сажали пшеницу, свеклу и другие сельхозкультуры.

Уборка пшеницы на КубаниФото: Виталий ТИМКИВ

Аграрии ночевали в полях, работали без выходных и праздников, лелеяли каждый росток, и их труды не прошли даром. Кубань завершила уборку урожая. И сделала это самой первой в стране.

Уборка пшеницы на КубаниФото: Виталий ТИМКИВ

- Это - отличный результат, - сказал глава Кубани Вениамин Кондратьев. - Несмотря на непростые погодные условия в этом году, аграрии края сделали все возможное, чтобы урожай превысил 9,4 млн тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур. Основная часть приходится на пшеницу, урожай которой составил более 8 млн тонн. Повторюсь, это большая заслуга кубанских аграриев. Ведь неоптимистические прогнозы экспертов позволяли рассчитывать на урожайность максимум 39-40 ц/га. Более того – под угрозой была и осенняя посевная кампания урожая будущего года, так как пострадали и семенные посевы. Но именно эти суровые условия подстегнули аграриев мобилизовать все свои силы!

Урожайность в Краснодарском крае

А урожайность пшеницы еще выше - 49,4 ц/га. Ее собрали 8 млн 035 тысяч 261 тонн.

На полях Кубани убирают пшеницуФото: Виталий ТИМКИВ

Если сравнивать цифры с прошлогодними, результат очень неплохой для засушливой зимы и очень холодной весны.

Уборка пшеницы на КубаниФото: Виталий ТИМКИВ

В 2019-ом урожайность была 10,4 млн тонн. В итоге средняя урожайность зерновых колосовых и зернобобовых культур в регионе составила 40,3 ц/га.

Уборка пшеницы на КубаниФото: Виталий ТИМКИВ

Аграрии собрали 9 млн 448 тысяч 790 тонн этих культур.

Проверка качества пшеницы

На качество зерна озимой пшеницы в текущем году уже обследовано 5 млн. тонн, из которых продовольственного зерна 2-3-4 класса получено 86 %.

Уборка пшеницы на КубаниФото: Виталий ТИМКИВ

КСТАТИ

На полях ежедневно работали 7 тысяч комбайнов. Если выстроить технику в ряд, они займут путь от Краснодара до станицы Ленинградской. А возили урожай 28,7 тыс. тракторов и 12 тысяч грузовиков.