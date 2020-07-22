Росприроднадзор требует от «КТК-Р» заплатить за чужие танкеры

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (Ростов-на-Дону) признал отчет АО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» за 2018 год по инвентаризации выбросов вредных веществ в атмосферу не соответствующим хозяйственной деятельности компании, говорится в пресс-релизе Росприроднадзора от 17 июля, передал Интерфакс.

«Управлением Росприроднадзора в судах первой и апелляционной инстанции доказано, что работниками АО «КТК-Р» при наливе нефти в суда не принимаются фактические меры по снижению выбросов указанным в инвентаризации способом - газовой обвязкой», - говорится сообщении ведомства.

За этим сообщением стоит принципиальная правовая коллизия, которая потенциально может оказать влияние на хозяйственную деятельность многих экономических субъектов.

В соответствии с частью 1 статьи 22 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г. N 96-ФЗ субъекты бизнеса обязаны сделать и предоставить в органы Росприроднадзора расчет количества выбросов вредных веществ в атмосферу от стационарных объектов бизнеса. АО «КТК-Р» представило такой расчет за 2018 год. В нем в качестве стационарных объектов компании фигурируют выносные причальные устройства (ВПУ), расположенные в 5 км от берега. Это плавающие заякоренные буи, к ним при погрузке нефти крепятся швартовые тросы танкеров и плавающие шланги, которые подсоединяются к входным патрубкам танкерных емкостей во время загрузки. Буи, поясняет «КТК-Р» в материалах дела, были перечислены в числе объектов недвижимости при расчете загрязняющих выбросов только потому, что в море нет иных стационарных объектов, которые могут быть учтены при расчете выбросов. Собственно через буи нефть не прокачивается, и сами они источниками выбросов быть не могут. Фактически принадлежащими «КТК-Р» источниками выбросов могут являться только запорно-регулирующая арматура, фланцевые соединения, предохранительные клапаны, торцевые уплотнители. Загрязняющие выбросы с этих элементов были учтены при расчете, но отнесены к ВПУ. Напомним, по законодательству расчет выбросов ведется для стационарных источников загрязнений.

Претензия Росприроднадзора состояла в том, что при расчете выбросов не представлены материалы, подтверждающие наличие на загружаемых нефтью танкерах газовой обвязки, поэтому представленный отчет по инвентаризации выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ «не соответствует реальной хозяйственной деятельности» КТК-Р.

Газовая обвязка − обязательный элемент оборудования танкеров, предназначенный для контролируемого выброса газа, вытесняемого из емкостей танкера при загрузке. При наличии в порту системы рекуперации вытесняемых газов (то есть улавливания из газа паров нефтепродуктов), газовая обвязка подключается к системе рекуперации. Плавучих систем рекуперации нигде не в мире не производится.

Претензия к отсутствию информации о газовой обвязке танкеров стала для Росприроднадзора поводом для вывода о том, что компания «КТК-Р» должна включать в расчет выбросов загрязняющих веществ газ, вытесняемый из емкостей танкера при загрузке. Логика инспекторов Росприроднадзора такова: поскольку газовоздушная смесь образуется в процессе налива нефтепродуктов, а не в процессе работы двигателя танкера, то хозяйствующим субъектом, в результате деятельности которого образуются загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу при наливе нефти и нефтепродуктов в танкерные емкости судна, является именно АО «КТК-Р».

Правовая сторона заключений Росприроднадзора подтверждена решениями арбитражного и апелляционного судов.

В решениях судов несколько аспектов. Во-первых, «КТК-Р» не обязана и не имеет права требовать от танкеров информации о наличии газовой обвязки, это обязанность Росприроднадзора, как составителя заключения. Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ), обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту… возлагается на орган или лицо, которые приняли акт.

Второе, еще до решения апелляционной инстанции в суд было представлено официальное сообщение от ФГУП «АМП Черного моря», в котором говорилось: «… нефтеналивные танкеры, прибывающие под погрузку к ВПУ Морского терминала АО «КТК-Р», находящихся в акватории 670 района морского порта «Новороссийск», оборудованы газоотводными системами и соответствуют требованиям соответствующих Международных конвенций…».

Третье, наличие или отсутствие газовой обвязки никак не влияет на объемы выбросов в атмосферу, если газоотводные системы не подключены к системе рекуперации. Систем рекуперации на ВПУ не может быть в принципе, их и в мире не существует, потому что ВПУ, как правило, выносят далеко в море, за пределы санитарных зон.

Четвертое, танкеры не являются стационарными источниками выбросов, а положения 96-ФЗ действуют только в отношении стационарных источников. Росприроднадзору, видимо, просто не хочется разбираться с далекими фрахтователями и собственниками судов. Зачем? Ведь так удобно бить своих.

Связав танкер с ВПУ как общий источник выбросов, суды создали опасный правовой прецедент, который может быть использован Росприроднадзором для предъявления претензий к множеству хозяйствующих субъектов. Наиболее очевидно применение выводов судов к нефтебазам и АЗС. Во время заправки автомашин и бензоцистерн из их емкостей вытесняется воздух, содержащий пары топлива. Во время заправки мотор автомашины в обязательном порядке глушится, а закачка топлива производится насосом АЗС. Полная аналогия с ситуацией с ВПУ «КТК-Р». Ссылаясь на решения краснодарских судов, Росприроднадзор может потребовать от всех нефтебаз и АЗС страны платить за загрязнение воздуха с учетом всех заправляемых автомобилей. Аналогичный подход можно применить к заправке топливом авиалайнеров, морских и речных судов, железнодорожных цистерн и прочее. Нетрудно представить реакцию на это российского бизнеса. Мало нам проблем с пандемией, наложится на это чиновный произвол, и экономика страны просто рискует остановиться.