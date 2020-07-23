Проект «Преображение» продолжается: готовимся к отпуску на море

Участницы нашего проекта, решившие с помощью специалистов изменить свою жизнь к лучшему, продолжают работать над собой.

Теперь одна из участниц Наталья получила консультацию у ведущего косметолога клиники «Аврора» Станислава Юрьевича Демидова.

Ведущий косметолог клиники «Аврора» Станислав Юрьевич Демидов. Фото: клиника "Аврора".

Доктор определил тактику, включающую коррекцию мимических морщин с помощью препарата ботулотоксин, носогубных и губоподбородочных морщин («морщин печали») с помощью препаратов гиалуроновой кислоты, так называемых филеров. Косметолог сделал акцент на том, что безопасно и эффективно применять только сертифицированные препараты, с которыми работают специалисты клиники «Аврора».

Нашей участнице с помощью ботулотоксина успешно откорректировали мимические морщины в области лба, межбровья, переносицы (так называемая морщина «гордецов»), периорбитальные («гусиные лапки»), а также кисетные морщины вокруг рта и морщинки в области спинки носа.

- Эффект от препарата начинается на 3-й день и достигает максимального клинического эффекта на 12-14 дни. Результат процедуры держится от 6 до 8 месяцев и выглядит при правильном введении совершенно естественно, что мы и наблюдали через две недели во время контрольного осмотра, - объяснил доктор.

Станислав Демидов напомнил, что дополнительного введения препарата при данной процедуре обычно не требуется. К слову, Наталья выглядела естественно и гармонично.

В тот же день Станислав Юрьевич провел коррекцию средней и нижней трети лица с помощью препаратов гиалуроновой кислоты. По его словам, это «офисная» процедура, не и имеющая восстановительного периода и совместимая с введением ботулотоксина.

С помощью филера были исправлены носогубные, губоподбородочные морщинки, добавлено немного объема в области щек. Для более комфортного проведения перед процедурой Наталье была нанесена обезболивающая мазь, сам препарат содержал внутри анестетик, поэтому все прошло практически безболезненно. Пожалуй, самое приятное для любой женщины - результат виден сразу (как говорит доктор - «эффект на игле»).

Быстро и безболезненно специалисты клиники "Аврора" помогли Наталье избавиться от мимических морщин. Фото: клиника "Аврора".

Кстати, в течение следующих двух недель он только усиливается за счет распределения препарата и «наводнения» кожи. И в следующую нашу встречу Наталья нас поразила - мы увидели еще более красивую девушку без мимических и возрастных морщин, проявлений гравитационного птоза, готовую к наступлению замечательного лета. Доктор Демидов изящно выполнил инъекции, что не потребовало дополнительных инъекций через две недели.

- Процедура прошла гладко, безболезненно. У меня не было никаких синяков, повреждений кожи, требующего реабилитационного периода, - рассказала Наталья.

Клиника «Аврора»: ул. Коммунаров, 237, Краснодар т. 8 (961) 517-77-77

Стать королевой пляжа

Следующим этапом масштабного преображения участниц проекта стало посещение Центра успеха и здоровья. Наталья и Ирина отправились к известному в своей сфере доктору, волшебнице с поистине золотыми руками Валентине Коломиец. Массажист эстетист имеет десятилетний опыт работы за границей, а также в ведущих клиниках города и салонах Краснодара.

Именно она всего за несколько сеансов массажа способна сотворить чудо. Конечно, наши девушки не могли упустить возможность обрести гладкую кожу и подтянутое тело накануне пляжного сезона. При этом Наталья хотела сделать упор на бедрах, а Ирина решила заняться так называемой «воротниковой зоной». Девушка призналась, что ее беспокоит боль в шее, особенно после долгой работы за компьютером.

Участница проекта "Преображение" Ирина на приеме у специалиста Центра успеха и здоровья. Фото: Центр успеха и здоровья.

- При осмотре у Ирины была выявлена проблема в шейно-воротниковой зоне, а именно - нарушения в хрящах межпозвонковых дисков. То есть остеохондроз шейного отдела. Был проведен сеанс массажа, после которого улучшился приток крови к тканям и частично купирована боль, - рассказала Валентина Коломиец.

После консультации она назначила девушкам по курсу комплексного массажа, включающего антицеллюлитные и моделирующие процедуры.

Уже после первой процедуры участницы проекта «Преображение» убедились в эффективности сеанса.

- Удивительно, но уже сейчас я вижу положительные изменения. Кожа стала более подтянутой и ровной. А с шеи будто сняли тяжеленный камень - такое облегчение! Чувствую себя отдохнувшей, будто с курорта вернулась! - поделилась впечатлениями Ирина.

Наталья также заметила эффект от первого сеанса и теперь уверена - на пляже она будет намного увереннее чувствовать себя в купальнике.

Девушкам предстоит пройти еще несколько сеансов комплексного массажа для достижения максимального эффекта.

Специалист Центра успеха и здоровья Валентина Коломиец владеет различными техниками массажа, включая редкие виды восточных практик. Фото: Центр успеха и здоровья.

Напомним, в Центре успеха и здоровья разработаны косметические и восстанавливающие программы. Это массаж и СПА-уход за лицом и телом, антицеллюлитный и моделирующий комплекс, включающий массаж баночками, горячее или холодное обертывание. Кроме того, избавиться от многих проблем помогут специалисты с помощью классического массажа шейно-воротниковой зоны - так называемое устранение «холки». Для улучшения общего состояния организма и достижения гармонии предусмотрены сеансы калифорнийского (расслабляющего), масляного тайского, массажа рук и ног, лица. При необходимости специалист назначит сеанс карбокситерапии, хиромассажа лица с маской по типу кожи и даже экзотические программы восстановления с помощью коконов тутового шелкопряда… В арсенале специалистов Центра еще много программ и практик, которые подбирают индивидуально для каждого посетителя.

- Делая массаж, я помогаю людям жить лучше, становиться красивее и здоровее. Это мой девиз, - объясняет Валентина Коломиец. - Грамотно подобранные программы массажа позволяют скорректировать ошибки других специалистов, в том числе при помощи нетрадиционных практик. Кроме того, массаж - это не просто эстетическое направление, он необходим для восстановления после травм, коррекции осанки и акупрессуры. Мы также применяем точечный массаж и восточные практики.

Центр Успеха и Здоровья: ул. Калинина, 260, Краснодар т. 8 (861) 226-06-36.

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