С заботой о каждом жителе: в Краснодаре презентовали новый микрорайон «Достояние»

Краснодар продолжает свое активное развитие, как один из самых привлекательных городов страны для переезда. Его новым центром притяжения станет семейный микрорайон «Достояние», расположенный в районе Ближнего Западного обхода.

Ведущий застройщик Юга России ГК «ЮгСтройИнвест», используя многолетний опыт, создает для краснодарцев эталон комплексной застройки с совершенно новым уровнем комфорта и заботы о каждом жителе «Достояния».

Микрорайон площадью 42 гектара будет представлять собой 19 многоэтажных домов класса комфорт-плюс с тремя детскими садами, школой, крытым тренажерным залом, спорткомплексом, подземными и многоуровневыми наземными парковками. Проектом предусмотрен фруктовый сад, аллея с арт-объектами, беседки и зоны отдыха.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест».

Проект проработан до самых мелких деталей, особое внимание уделено инфраструктуре, благоустройству и архитектуре.

- Игровые зоны во дворах разработаны совместно с детскими психологами. Мы постарались добавить больше прогулочного пространства, заложили территорию под зеленые зоны, где могут гулять молодые мамочки с детьми и жильцы почтенного возраста. Также сделали акцент на спортивном благоустройстве: в микрорайоне будут открытые площадки и спортивные комплексы. Уверен, что «Достояние» станет одним из самых комфортных микрорайонов Кубани и краснодарцы по достоинству оценят все его преимущества, - говорит заместитель генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест» Алексей Иванов.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест».

Уже начато строительство первого литера, совсем скоро начнется возведение детского сада на 300 мест с яслями. Первые новоселы получат ключи от квартир уже весной 2021 года. На строительство одного дома уйдет всего 11 месяцев.

За 17 лет работы ГК «ЮгСтройИнвест» ни разу не задерживала сроки сдачи жилья, более того, 95% домов вводятся в эксплуатацию раньше намеченных сроков, сохраняя высокие стандарты качества. Ударные темпы строительства удается обеспечить благодаря отлаженной работе, а также использованию собственного растворобетонного узла в непосредственной близости от строительной площадки, способного производить три кубометра бетона в минуту.

К строительной площадке «Достояния» уже подведены все основные коммуникации на самом первом этапе – от канализации до теплоснабжения, что избавит будущих жильцов от коммунальных проблем. Уже решен вопрос ливнеотведения, что особенно актуально для Краснодара в последние дни.

- В микрорайоне строятся три насосные станции, которые будут откачивать воду с крыш и ливневые стоки. Мы знаем о проблемах в некоторых частях Краснодара, но в этом районе, как и во всех, которые строила наша компания, подтоплений не было и не будет, - отмечает главный инженер ГК «ЮгСройИнвест» Виталий Иванов.

Застройщик отмечает, что большая часть первого литера уже сейчас находится в резерве, а старт продаж анонсирован на 25 июля. В этот день клиенты смогут получить самые приятные цены, скидки и воспользоваться широким выбором планировок.

- Политика нашего генерального директора Юрия Ивановича Иванова направлена на то, чтобы «ЮгСтройИнвест» строил такие дома, в которых хотелось бы жить нам самим. Большинство сотрудников компании выбирают квартиры в наших микрорайонах. Проект «Достояние» не станет исключением. Это новый взгляд на строительство в Краснодаре. Уверен, он станет изюминкой кубанской столицы, - отмечает заместитель гендиректора ГК «ЮгСnройИнвест» Андрей Анашкин.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест».

Приобретение квартиры или коммерческих площадей в «Достоянии» может стать выгодным вложением средств, стоимость будет расти по ходу строительства и после его завершения, когда горожане увидят проект, воплощенный в жизнь.

По словам начальника отдела продаж застройщика Елены Богачевой, именно на старте продаж клиенты смогут получить самые выгодные цены. Стоимость квадратного метра жилья составляет от 48 до 50 тысяч рублей. А при сделке по 100%-ному расчету или покупке в ипотеку скидка составит одну тысячу рублей с квадратного метра. Кроме того, «ЮгСтройИнвест» предлагает беспроцентную рассрочку без удорожания, а также сотрудничает со всеми ведущими банками страны и участвует в государственных программах.

Застройщик ООО «СЗ-3 «ЮгСтройИнвест-Кубань», с проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dostoyanie23.ru.