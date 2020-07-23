Денис Григорьев: В Краснодаре мне нравится все, кроме пробок

«Все свои»: Лидер волгоградского землячества в Краснодаре Денис Григорьев о том, как волжане живут на Кубани 00:00 00:00

Дмитрий Михеев: - В эфире программа «Все свои» и журналисты Дмитрий Михеев и Нина Шилоносова. Наш девиз «Понаехи и аборигены, объединяйтесь!».

Нина Шилоносова: - Всем привет! Символы «Родина-мать» и «Аврора» стали подругами – под такой эмблемой объединилось более двух сотен бывших жителей города-героя. Новые краснодарцы образовали региональное объединение. Как живут на Кубани волжане, как помогают друг другу и городу, что принесли в наши края, расскажет сегодня лидер «Волгоградского землячества» в Краснодаре Денис Григорьев. Здравствуйте, Денис.

Денис Григорьев: - Добрый день.

Нина Шилоносова: - Как давно вы поменяли место жительства?

Денис Григорьев: - Почти 5 лет назад. В октябре 2015 года.

Нина Шилоносова: - По каким причинам?

Денис Григорьев: - Причин было много: уровень жизни, уровень развития во времени. Волгоград как капсула времени – замер немного в прошлом по развитию. Краснодар, конечно, совсем другой. Ну и это стремление к другому уровню жизни и привело меня в Краснодар.

Дмитрий Михеев: - У каждого города есть свои особенности. У Волгограда - какие они?

Денис Григорьев: - Волгоград очень вытянутый город, находится на такой большой и красивой реке – Волга. Естественно там своя природа красивая, она, конечно, более степная, но тем не менее.

Нина Шилоносова: - Я на днях в Википедии прочитала, что у вас там существуют три магистрали, и все они называются «Продольными».

Денис Григорьев: - Да-да. Первая, вторая и третья продольная. Потому как они все идут параллельно Волге. На автомобиле ориентироваться, кстати, очень «просто»: река либо прямо, либо сзади, либо слева, либо справа. (смеется)

Нина Шилоносова: - Сколько километров протяженность города?

Денис Григорьев: - Больше ста.

Нина Шилоносова: - Это сравнимо с Сочи – там, правда, 150 км. И у вас – три дороги, а в Сочи всего одна.

Дмитрий Михеев: - Какие слова и выражения есть, понятные только местным?

Денис Григорьев: - Есть такое слово «грядушка» - не все его понимают.

Нина Шилоносова: - Что такое «грядушка»?

Денис Григорьев: - Это, скажем так, край кровати или кресла.

Нина Шилоносова: - А я читала еще про «колясочка колбасы»…

Денис Григорьев: - Да, есть такое.

Нина Шилоносова: - То есть не «кружочек колбасы», а «колясочка». Как и не «булка хлеба», а «сайка хлеба». Есть что-то еще?

Денис Григорьев: - Так сразу и нельзя вспомнить.

Дмитрий Михеев: - Я тебя не угадал – это что такое?

Денис Григорьев: - (смеется) Значит – я тебя не узнал.

Дмитрий Михеев: - А еще в Волгограде говорят «ловкий» вместо «красивый».

Нина Шилоносова: - Например, ловкий браслет, а не красивый браслет. Удивительно. Но у нас с волгоградцами есть общее слово - «кущери». У меня о Волгограде есть свое впечатление – я однажды приезжала туда на семинар Центризбиркома. И меня не столько этот семинар волновал, сколько город – я очень хотела в нем побывать. Естественно, мы были на мемориале, где «Родина-мать зовет». Величественное место! Но в целом у меня тогда, лет 15 назад, сложилось от города впечатление не очень хорошее. Сталинский ампир, центр – неухоженный, такой весь грязный, на набережной было столько мусора, и нас дико ели комары. Сейчас что-то поменялось в городе?

Денис Григорьев: - Поменялось. Скажем так, центр немножко почистили, чуть-чуть сделали дороги – это все перед Чемпионатом мира (по футболу). Комары и мошки никуда не делись. Все с веточками, все в накомарниках.

Нина Шилоносова: - Прямо в накомарниках? По городу ходят люди?

Денис Григорьев: - Да. Потому что это прям проблема - мошка лезет в глаза, уши, нос и кусает она достаточно серьезно – опухоли там получаются.

Нина Шилоносова: - Это для меня откровение! Как будто тундра какая-то.

Денис Григорьев: - Комар с мошкой не сравнится. Комар укусил и все, а мошка... особенно, если в глаз или за уши она лезет – это всё.

Нина Шилоносова: - То есть это не комары даже?

Денис Григорьев: - Да, это мошка. У нее волна как раз в июле месяце – она не постоянно.

Дмитрий Михеев: - Насколько я знаю, то это проблема не только Волгограда?

Денис Григорьев: - Да, страдает, например, еще Астраханская область, но там посерьезнее будет.

Дмитрий Михеев: - Я правильно понимаю, что это тоже одна из причин, по которой вы оттуда уехали?

Денис Григорьев: - В том числе. Здесь по сравнению с Волгоградом комара нет вообще. (смеется) Может быть, если только поближе к реке – тогда да. Но в том районе, в котором я живу, его практически нет.

Дмитрий Михеев: - Как адаптировались ваши земляки на Кубани? И нам в редакционный чат пишут, что довольно много волгоградцев переезжают жить на Кубань. Понятно, когда сибиряки и дальневосточники стремятся сюда, на юг, но вы-то тоже из солнечного региона.

Денис Григорьев: - У нас даже шутка такая есть: кто будет последний уезжать из Волгограда – выключите свет в аэропорту.

Нина Шилоносова: - Серьезно?

Дмитрий Михеев: - Вот прям так и говорят, уезжают поголовно?

Денис Григорьев: - Да, миграция большая. Город застыл в своем развитии и не развивается.

Нина Шилоносова: - Как вы думаете, почему?

Денис Григорьев: - Я думаю, всё зависит от управленцев. Там, например, нет мэра – есть только исполняющий обязанности.

Нина Шилоносова: - У вас какие-то постоянные пертурбации в местной политической элите

Денис Григорьев: - Да. Губернаторы постоянно у нас живут на турбазах. Ничего не делается, а только создается видимость. Как говорится, губы накрасили городу немного перед Чемпионатом, а дальше всё опять сыпется. Если за пределы центра выехать, то это разруха и грязь. Пыль. У нас там два состояния грязи: либо она замерзла, либо она засохла.

Нина Шилоносова: - Свое дело, наверное, ещё делают и пыльные ветра?

Денис Григорьев: - Конечно. Они есть. Я, когда приезжал сюда с не замыленным глазом, меня поражало – примыкание асфальта к бордюрному камню чистое. Нет горки пыли, мусора и грязи.

Нина Шилоносова: - Раз вы упомянули шутку про аэропорт… много людей приезжает, да, - я вот сейчас столкнулась с таксистом из Волгограда. У вас есть землячество - не так много региональных объединений в Краснодаре. Я только три знаю. Что представляет из себя ваше Волгоградского землячество», сколько человек в нем, кто эти люди, как вы объединились. Расскажите.

Денис Григорьев: - Мы называем себя «Содружеством волгоградцев в Краснодаре». Пять лет назад, когда мы с братом сюда переехали, мы стали искать по соцсетям таких же приезжих. Нашли. Стали встречаться, объединяться. Потихоньку стало образовываться содружество. Сейчас нас больше двухсот активных участников – общаемся в телеграмм-чате. У нас есть свой флаг, наклейки на автомобили.

Дмитрий Михеев: - А штаб-квартира есть?

Денис Григорьев: - Её пока нет.

Нина Шилоносова: - Но у вас есть виртуальное представительство?

Денис Григорьев: - Да. В инстаграме и в телеграме. Там мы все общаемся.

Дмитрий Михеев: - А сколько подписчиков там?

Денис Григорьев: - Подписчиков не так много. Человек 300-400. В нашем сообществе уже даже появились ячейки по интересам. Есть общий чат, но есть отслоения по хобби, интересам, даже есть чаты по месту жительства. Раз в год мы собираемся по возможности, конечно, не все несколько сотен. Но до 50 человек мы собираемся: пляшем, танцуем, поем, на природу выезжаем.

Нина Шилоносова: - Помогаете друг другу по работе?

Денис Григорьев: - Безусловно. У нас есть свой канал, в котором мы выставляем свою рекламу, чтобы наши земляки видели, кто в какой области работает, и можно было сразу обратиться.

Нина Шилоносова: - Я часто читаю на форумах, что принимают на работу в основном земляков. Есть такое?

Денис Григорьев: - Честно, я с таким не сталкивался.

Нина Шилоносова: - Но скидки «своим» даете?

Денис Григорьев: - Безусловно. Это да.

Нина Шилоносова: - А пары уже образовывались?

Денис Григорьев: - Безусловно. И пары образовывались, и свадьбы играли.

Дмитрий Михеев: - Сколько таких пар уже было?

Денис Григорьев: - В прошлом году мы сыграли две свадьбы в один день. Одним из женихов был я. Нас объединилась пара земляков. Супруга у меня местная – из Славянска-на-Кубани.

Нина Шилоносова: - Воот! «Понаехи» и аборигены объединились!

Дмитрий Михеев: - Наш девиз!

Нина Шилоносова: - Я вспомнила о таком красивом по названию и по сути проекте, который был у общественного движения «Помоги городу». Называется он «Укоренись в Краснодаре», где раздавали проростки деревьев. Вы укоренились уже? Ваше землячество сажало деревья?

Денис Григорьев: - Да. Мы же участвовали в этом. Единственное, вот лично у меня в квартире стояло несколько этих поддонов, и я их почему-то загубил. Я их выставил на балкон, и они у меня пропали.

Нина Шилоносова: - А где высаживали? У себя во дворах?

Денис Григорьев: - Да.

Нина Шилоносова: - В целом, выходит, что укоренились. А говорите «у нас в Краснодаре» или нет?

Денис Григорьев: - Я считаю себя краснодарцем полностью.

Дмитрий Михеев: - Ожидания от города и реальность совпали?

Денис Григорьев: - В большей степени да. Конечно, та пелена упала, в сравнении с Волгоградом. Да, было это все восторженно, шикарно, всё красиво, чисто. Сейчас я вижу проблематику в городе, и может, даже она серьезнее, чем в Волгограде. Но тем не менее уровень жизни, красота, климат - лучше.

Нина Шилоносова: - А какие проблемы серьезные в Краснодаре?

Денис Григорьев: - Конечно, пробки и обочечники. Это просто катастрофа!

Нина Шилоносова: - Но ведь обочечники – это не только краснодарская ментальность. Это хамство, которое присуще разным регионам.

Денис Григорьев: - Да, это, конечно же, хамство, которое формирует те же самые пробки. Хоть формируются не только из-за них, а из-за той же пропускной способности города. Степень и качество застройки города – это другое. Не рассчитывается площадь дорожного покрытия, исходя из количества жилья.

Нина Шилоносова: - Ассоциации у вас город Краснодар, когда вы здесь не жили, какие вызывал? И почему вы выбрали именно Краснодар, а не Ставрополь или Ростов?

Денис Григорьев: - Сложно сказать, с чем именно ассоциировался. Дело в том, что в Краснодаре до этого я практически и не был. И при переезде изначально я смотрел на Сочи. Я там пытался подобрать жилье, но Сочи такой, сильно курортный город, в котором сложно работать, в нем нужно отдыхать. И потом взгляд пал на Краснодар. Первым делом мы попали тогда в ЮМР. Нас тогда это все вдохновило. Все красиво и здорово. Ну и Краснодар – город под солнцем.

Нина Шилоносова: - Я все время спорю с людьми, которые это говорят. Под солнцем у нас много городов! И юг большой!

Денис Григорьев: - Я где-то это слышал.

Нина Шилоносова: - И Волгоград под солнцем.

Денис Григорьев: - Что касается Волгограда по климату, там и минус 35 бывает зимой, там это абсолютно нормальная температура. И плюс 40 летом. Контрасты очень серьезные. И зимы, конечно, здесь совсем другие. Зимняя одежда, которая была сюда перевезена – не используется.

Нина Шилоносова: - Еще какие преимущества Краснодара вы увидели?

Денис Григорьев: - Город чистый, город зеленый. Очень много газонов, много цветов.

Нина Шилоносова: - Вот настоящие краснодарцы с вами бы сейчас поспорили. Вы бы видели, какой он был зеленый раньше! Это просто что-то несравнимое.

Денис Григорьев: - В 15-ом году, когда я сюда переезжал, при Евланове, меня поражали вот эти вот огромные количества тюльпанов: на Красной, на кольцах, везде были эти цветущие тюльпаны. Прямо поражало, бросалось в глаза – было очень красиво. Сейчас этого, конечно, нет. Опять же, я говорю зеленый, потому что мне есть с чем сравнить. С пыльным Волгоградом, в котором голая выжженная земля, опять же из-за засушливого климата, в котором ничего не растет.

Дмитрий Михеев: - Любимые места в Краснодаре?

Денис Григорьев: - Разумеется, это парк Галицкого, это Дендрарий при аграрном университете, Солнечный остров, да и сама улица Красная.

Дмитрий Михеев: - А своим микрорайоном довольны?

Денис Григорьев: - Да, но он довольно сложный и пробочный. Все-таки пересечение ул. 40 лет Победы и Восточно-Кругликовской.

Нина Шилоносова: - Там все время пробки около краевой больницы.

Денис Григорьев: - Там, в принципе, выехать из дворов очень сложно. ЖК «Панорама» построен таким образом, что выехать и въехать в него – только 2 улицы. Почему-то нет сквозных проездов и проходов, и почему так огораживают всё заборами, мне не понятно.

Нина Шилоносова: - А там, где есть сквозные проезды, граждане у нас любят ставить шлагбаумы. Как, например, у меня в соседнем дворе.

Дмитрий Михеев: - Смотрите, сегодня мы опять поиграли в маленькую Венецию, и неделю назад был залповый дождь. Эти дожди доставляют массу хлопот горожанам, или же, как пишут некоторые СМИ, «просто погода разбушевалась»? Это какая-то локальная проблема или это не проблема для нас?

Денис Григорьев: - Это не было бы проблемой при надлежащем ее решении. То есть при проектировании тех самых ливневок, канализации. Я не вижу большой проблемы все это сделать. Потому что реально топит дома, дороги, машины. В нашем районе затопило все цокольные этажи в высотках.

Нина Шилоносова: - Мы не сказали своим слушателям, что вы юрист, адвокат. Интересно, бывают ли по этому поводу иски, сталкивались ли вы с этим в своей практике. Я просто таких исков не припомню к системе ЖКХ.

Денис Григорьев: - У меня в производстве аналогичных исков, именно по затоплениям, не было. Это одна из достаточно сложных категорий дел, потому что очень сложно доказать, но тем не менее есть возможность обращаться в суд, доказывать, соответственно получить компенсацию.

Дмитрий Михеев: - Смотрите, у нас на сайте kp.ru были фотографии машин, которые просто в воде плавали, и собственники этих машин имею право обратиться в суд и взыскать ту или иную компенсацию?

Денис Григорьев: - Конечно! Плюс таких дел в том, что, когда предъявляются исковые требования к определенным организациям – эти самые организации начинают сваливать друг на друга вину, смещая тем самым фокус с взыскания или оспаривания ущерба, на уже перекладывание ответственности друг на друга.

Нина Шилоносова: - То есть дела сложные, но не безнадежные?

Денис Григорьев: - Не безнадежные. При грамотном подходе, конечно же.

Нина Шилоносова: - А вот еще, смотрите, еще в последние годы, благодаря отдельным персонажам в судейском корпусе кубанском, не очень хорошая репутация у местного правосудия. Но еще раз повторюсь, благодаря отдельным персонажам. Есть еще какие-нибудь особенности кубанской правоохранительной системы, или всё как везде?

Денис Григорьев: - Есть такое понятие, с которым я тут столкнулся – это «кубанское судилище». То есть это не правосудие, а именно судилище. Очень негативная тема. Сложно это все комментировать, безусловно, суды перегружены. Особенно Прикубанский суд. И естественно в таких условиях качественно осуществлять функции суда просто невозможно. Поэтому качество рассмотрения дел, сроков…

Нина Шилоносова: - То есть вы считаете, что основная причина в этом?

Денис Григорьев: - В частности, в Прикубанском суде – да.

Нина Шилоносова: - А в коррумпированности, например?

Денис Григорьев: - Безусловно.

Нина Шилоносова: - Это отличие или это есть во всех регионах?

Денис Григорьев: - Если сравнивать с той же Волгоградской областью, то уровень коррумпированности гораздо выше.

Нина Шилоносова: - Надеюсь, нас не привлекут за оскорбление суда. (смеется) Но я помню, что вы работали по полиции, какие-то дела у вас были.

Денис Григорьев: - Да. Я последнее время занимаюсь проблемами транспортных средств на иностранном учете. И очень много дел на обжалование постановлений органов ГИБДД.

Нина Шилоносова: - Но это же не только кубанская фишка, а по всей стране.

Денис Григорьев: - Здесь ближе к границе, поэтому тут таких автомобилей больше, той же Абхазии, Армении.

Дмитрий Михеев: - А в процентном соотношении, сколько таких дел у вас?

Денис Григорьев: - Последнее время очень много. Практически 90%.

Нина Шилоносова: - А с какого времени эта проблема возникла?

Денис Григорьев: - С армянскими машинами эта проблема возникла около недели назад, с абхазскими больше года.

Нина Шилоносова: - Денис, как вы относитесь к казакам, как их воспринимаете? Я думаю, вам не сложно ответить на вопрос, потому что у вас тоже казаки есть в Волгограде.

Денис Григорьев: - Их очень мало. Не такое количество.

Нина Шилоносова: - А здесь вы каким-либо образом сталкивались с казаками?

Денис Григорьев: - Да, в общем-то, сталкивался, но моя позиция больше нейтральная. Я не видел каких-то вещей, которые могли бы их сильно компрометировать. Конечно, в интернете всякой информации полно, но лично не видел.

Нина Шилоносова: - А их патрулирование улиц совместно с полицией вас никак не смущает?

Денис Григорьев: - С точки зрения закона, как таковых прав на это они не имеют. Но если они, не превышая каких-то элементарных полномочий, патрулируют, то почему бы и нет.

Нина Шилоносова: - Понятно. У нас есть вопрос от слушателя.

Слушатель: - Добрый день. Как вы относитесь к тому, что Краснодар сейчас активно растет, и застраиваются поля. Может быть, поэтому городу и не хватает мощностей электричества и ливневок?

Денис Григорьев: - Я положительно отношусь. В центре расти-то некуда. Растет он все-таки на периферию. Другое дело, что город проектируется таким образом, что возникают все те же проблемы: пробки, соотношение площади дорожного покрытия и жилого массива. А по большому счету, я положительно отношусь. Я считаю, что рост и развитие города – это очень положительная динамика.

Дмитрий Михеев: - Интересный факт, мы знаем, что вы участник клуба «делиководов» - владельцев минивэнов. Мне очень интересно, что это за клуб? Какая у него миссия? Чем вы там занимаетесь?

Денис Григорьев: - Есть такой легендарный автомобиль – Митсубиси Делика. Это достаточно большой микроавтобус на 8 мест на внедорожной базе.

Дмитрий Михеев: - Каковы задачи клуба и что вы там делаете?

Денис Григорьев: - В Краснодаре несколько объединений «делиководов». Я, к сожалению, уже не являюсь владельцем Delica – продал, но как говорится, «бывших делиководов не бывает». Есть, например, DelicaKRD, которое возглавляет мой товарищ Греков Евгений. Участников там не так много, но там идет выборка по людям, по качеству.

Нина Шилоносова: - Я знаю, что там все так по-взрослому: и собрания, и переизбрания. Демократия рулит.

Денис Григорьев: - Да-да-да. И обряды посвящения, все это достаточно интересно.

Дмитрий Михеев: - Какие задачи у клуба? Вы вместе путешествуете?

Нина Шилоносова: - Или запчастями обмениваетесь?

Денис Григорьев: - В том числе, и запчастями обмениваемся, но вообще это клуб семейных приключений. Поездок, путешествий, потому как сам автомобиль для этого предназначен: он везде проедет, комфортно, можно остановиться, т.е. не тащить с собой палатки, а спокойно переночевать в машине.

Дмитрий Михеев: - Ваше последнее путешествие куда было?

Денис Григорьев: - Ездили по Крыму.

Нина Шилоносова: - Но вот я знаю еще, благодаря Жене и его активности в соцсетях, что Delica и делиководы занимаются не только поддержкой друг друга, но и благотворительностью.

Денис Григорьев: - Да, есть такое волонтерство.

Нина Шилоносова: - Помогают инвалидам: вещи какие-то доставляют, продукты. Особенно в «карантикулы» вынужденные.

Денис Григорьев: - Да. Есть такое движение «Волонтеры на колесах», взаимодействие с «Волонтерами Кубани». На Delica и я, в том числе, возил мальчика, который попал в серьезную аварию. И его нужно было возить из Белореченска сюда на лечение. Потому что на этом автомобиле без проблем можно довезти и на инвалидном кресле с комфортом.

Дмитрий Михеев: - Как вы узнали об этом?

Нина Шилоносова: - Над этим работает целое руководство штаба. Это очень большая работа. Я, когда свою рубрику заводила «ИЗОлента добра»… очень много было таких вот «волонтеров на колесах», которые помогали. Они особенно активизировались в период пандемии и закрытости многих учреждений. Это очень здорово, конечно.

Дмитрий Михеев: - У нас спрашивают: «Какого решения вам не хватает от городских властей в Краснодаре? И что бы вы изменили?» Вы занимаетесь общественной работой, вот представьте, что у вас есть такая возможность достучаться до первых лиц.

Денис Григорьев: - Наверное, первым делом, я бы направил свои возможности на решение проблем с пробками, т.е. это строительство каких-то развязок, регулировка светофоров. Строительство новых дорог – это вопиющая проблема города.

Нина Шилоносова: - А выделение полос для общественного транспорта?

Денис Григорьев: - Да, тоже. Это должен быть грамотный подход ко всей транспортной логистике, которой надо здесь заниматься. Есть разные технологические решения. Но почему-то это не делается.

Нина Шилоносова: - Ну вот в проекте генплана города, который активно обсуждается и скоро его должны принять, вроде все эти нюансы отмечены. Вопрос есть по вашему землячеству: вы только на природу выезжаете или вы и на экскурсии по городу ходите, вам интересна история города?

Денис Григорьев: - Ну конечно, интересна. Мы, бывает, собираемся и в городе где-то. Но чаще все же это коллективные выезды куда-то за город, это больше про совместный отдых. Рабочих моментов не так много.

Нина Шилоносова: - Вы замечаете какие-то особенности исторического центра города?

Денис Григорьев: - Очень своеобразный. Если идти по улице Красной, то все красиво и здорово, но если свернуть куда-нибудь в арочку налево или направо, то можно увидеть и сушащиеся лифчики, кто-то ходит в трусах и курит. (смеется)

Нина Шилоносова: - Ну да, Краснодар называют столицей станицы. Есть такое. Но я хотела услышать про архитектурные особенности...

Денис Григорьев: - Архитектура, разумеется, очень красивая. Все эти старые сооружения. В Волгограде этого всего не осталось – все разбомбили.

Нина Шилоносова: - Да, это понятно… Хотя Краснодар тоже сильно пострадал во время войны.

Денис Григорьев: - Но тем не менее, исторический центр, облик здорово реконструирован, почищен и полачен кирпич. Красиво всё это смотрится со своеобразной архитектурой.

Нина Шилоносова: - Я просто обратила внимание, опять же готовясь к эфиру, что на странице Википедии «Волгоград» - он же Сталинград, он же Царицын - столько исторического материала! А про Краснодар не много. Мне даже обидно стало. Поэтому те, кто захочет ознакомиться с историей города, не смогут этого толком сделать.

Дмитрий Михеев: - А с точки зрения туризма, куда едут больше: в Краснодар или в Волгоград?

Денис Григорьев: - Ну, для этого нужно быть знакомым со статистикой. Я с ней не знаком. Но большое количество волгоградцев приезжают на отдых в Краснодарский край, их просто по номерам автомобилей видно. А если с другими целями, то очень много северян, у них даже есть форум - К морю.ру, кажется, называется, и это тоже «понаехи», которые объединяются. Но они объединяются не по городу, а вообще. Мы с волгоградцами познакомились на одной из встреч этого форума. Сидели за соседними столами в парке 30-летия Победы. Были удивлены. Познакомились и до сих пор дружим с этими ребятами.

Нина Шилоносова: - Где бы вы могли еще встретиться? (смеется)

Денис Григорьев: - Да.

Дмитрий Михеев: - У нас пара минут до конца эфира. Время подвезти итоги нашей рубрики «Так отож». Книгу от издательского дома «Комсомольская правда» получает Ирина Таврыкина. А спрашивали мы, что или кого на Кубани называют «комашка». Правильный ответ:

Нина Шилоносова: - Домашний муравей.

Дмитрий Михеев: - Ну и традиционный наш вопрос, который мы задаем всем нашим собеседникам: Окрошку вы делаете на квасе или на кефире?

Денис Григорьев: - Я – исключительно на квасе.

Нина Шилоносова: - Да?! Я думала, вы, волгоградцы, ближе к югу. (смеется) Или все же делаете на производных от кефира - айран, тан?

Денис Григорьев: - Исключительно на квасе. И с сушеной рыбкой.

Дмитрий Михеев: - Интересно.

Нина Шилоносова: - А-а-а. Я знаю, что и кубанцы так делают, но это не очень распространено. Может, это ближе к каким-то приморским районам.

Денис Григорьев: - Может быть. Рецептов много. Обязательно с горчицей…

Дмитрий Михеев: - Как пережили карантикулы? Чем занимались?

Денис Григорьев: - Я был на даче целый месяц и посвятил себя трудотерапии, так сказать. Отвлекся от работы умственной и работал физически.

Дмитрий Михеев: - Провели время с пользой. Хотим поблагодарить вас за сегодняшнее интервью!