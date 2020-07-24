Прислушиваемся к голосу города и узнаем о жизни индейцев: куда сходить в Краснодаре с 24 по 30 июля

В кубанской столице после карантина возобновились экскурсии от проекта «Голос города». Для одного человека это спектакль, для другого - прогулка или уличный театр. Тем не менее очень много желающих заглянуть в старые живописные дворы вместе с актерами, которые сопровождают весь маршрут и создают правильную атмосферу.

- Особенность спектакля-прогулки как раз в этом и состоит - проникнуться духом города, - рассказывают организаторы экскурсий. - Участники, а их обычно около 40-50, гуляют по улицам Краснодара в наушниках. В определенных местах их встречают актеры, разыгрывающие перед ними сценки и миниатюры.

25 июля в 19:00 пройдет экскурсия «Улицы Революции». Раньше Краснодар был другим, имя его было иное - Екатеринодар. Но наступили новые времена, и все изменилось. Жителям предлагают узнать, как это произошло, и спросить у того, кто помнит - у города!

В этот же день в 21:00 можно отправиться на еще одну экскурсию «КрасноДарк». Это такой фэнтези-спектакль-прогулка об изнанке кубанской столицы с тайнами и приключениями.

- Мы всегда оцениваем погоду, однако дождь или ветер никак не помешают вам насладиться спектаклем, - говорят организаторы. - Если же природа разбушуется на полную, мы перенесем спектакль и ваш билет не пропадет.

Экскурсия начинается от сквера имени Жукова.

Стоимость билетов:

Взрослый - 1150 рублей, детский - 500 рублей. Для детей до 6 лет участие в сопровождении родителей бесплатно.

Семейный пакет - 1700 рублей (один взрослый + два детских или два взрослых +детский).

Телефон: 8-918-413-12-23.

«Индейцы. Из прошлого в будущее»

В музее-заповеднике им. Е. Д. Фелицына работает необычная экспозиция. Здесь собраны предметы и вещи, когда-то принадлежавшие североамериканским индейцам.

Фото: felicina.ru

- На выставке представлены военные и ритуальные одежды представителей различных племен конца XIX - начала XX веков, - рассказывают в музее. - Здесь есть мужские и женские костюмы из замши и перьев, расшитые иглами дикобраза и бисером, детские игрушки и предметы шаманских культов, конское снаряжение и упряжь.

Но один из самых ярких экспонатов - индейский типи (переносное жилье. - Авт).

- В экспозиции также представлены экспонаты «будущего», а именно предметы современной одежды индейцев, которые сейчас они надевают на фестивали и праздники, - добавляют в музее.

Выставка продлится до 12 сентября.

Адрес: ул. Гимназическая, 67

Телефон: 8 (861) 262-40-86

В четырех стенах родились шедевры

В Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств открылась коллективная выставка. На ней представлены работы, которые принадлежат перу молодых художников из Краснодарского края и Москвы. Все произведения были рождены во время изоляции. - Для художников время карантина стало возможностью полностью посвятить себя творчеству, - рассказывают организаторы выставки. - Например, осуществить задумки, на которые раньше не хватало времени, или вдохновиться новыми идеями.

На выставке «В изоляции» посетители смогут увидеть произведения искусства, созданные в разных стилях и техниках.

На выставке «В изоляции» посетители смогут увидеть произведения искусства, созданные в разных стилях и техниках: пейзажи, натюрморты, портреты, фантастические сюжеты, абстрактные работы.

Выставка продлится до 29 июля.

Адрес: ул. Рашпилевская, 32.

Телефон: 8 (861) 268-60-47.

Цена билета: взрослый - 100 рублей, детский - 50 рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сочинцев приглашают на выставку «69 весна»

В художественном музее города-курорта появилась экспозиция известного художника Виталия Коробейникова. Здесь собраны в основном живописные произведения, подготовленные специально для выставки в 2020 году. Кроме того, здесь представлена ретроспектива авторских абстракций, пейзажей и натюрмортов.

Фото: sochiartmuseum.com

- Виталий Коробейников всегда стремится создавать произведения, созвучные времени, острые и выразительные по изобразительному решению, - рассказывают в музее. - Его живопись построена на сложной игре фактур, цветовых и тональных отношений.

Кстати, работы Виталия Коробейникова хранятся в музейных собраниях и частных коллекциях в России, Великобритании, США, Франции, Италии, ФРГ, Китая. Увидеть их до 9 августа можно и в Сочи.

Адрес: Курортный проспект, 51. Телефон: 8 (862) 262-29-47.

Стоимость билета: взрослый - 200 рублей, детский и льготный - 100 рублей.