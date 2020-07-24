2020-07-24T15:23:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Почему на переполненных туристами курортах «не температурят», а зараза - внутри региона

Замглавы краснодарского Роспотребнадзора Татьяна Гречаная рассказала, что способствует распространению коронавируса, а что его гасит [эксклюзив kp.ru]
Евгения ОСТРАЯ
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В переполненных туристами городах на побережье - единицы болеют. Михаил ПОПОВВ переполненных туристами городах на побережье - единицы болеют. Михаил ПОПОВ
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В Краснодарском крае вновь зафиксирован рост заболевших коронавирусом. Новых инфицированных COVID-19 сегодня, 24 июля, 90 человек. Пугающая тенденция уже заставила региональные власти вернуться к еженедельным заседаниям оперативного штаба. А жителей Краснодарского края - насторожиться. Отправят ли нас всех на новый карантин или ограничатся штрафами за нахождение без масок в транспорте и общественных местах? А главное - почему число зараженных растет из глубины региона, а на переполненных туристами курортах болеют единицы? Эти и другие вопросы "КП" - Кубань" задала замглавного санитарного врача Краснодарского края Татьяне Гречаной.

- Взрывного роста заболевания нет. Да, увеличилось число зараженных. Но в каждом случае после эпидрасследования становится понятно, почему это произошло, - озвучила причины нового всплеска роста заболевших в крае Татьяна Гречаная. - В регионе - сезон свадеб, а жители расслабились и собирают масштабные торжества.

Так, по словам Гречаной произошло в Армавире, который внезапно вышел в лидеры по числу заболевших за сутки.

- Люди не носят масок, перестали пользоваться санитайзерами, расслабились, - говорит эпидемиолог.

К слову, курортные города, которые прямо сейчас трещат от наплыва туристов, "не температурят". При этом на пляжах у Черного моря, где не протолкнуться, никто не торопится соблюдать предписания Роспотребнадзора. Но этой самой большой загадке пандемии в Краснодарском крае эпидемиолог находит объяснение.

Замглавного санитарного врача Татьяна Гречаная рассказала о причинах роста заболевших коронавирусом в Краснодарском крае.

- Ультрафиолет прекрасно обеззараживает. И, к счастью, этим летом недостатка солнца нет на побережье. Кроме того, он проникает в верхние слои морской воды, и она тоже безопасна для купающихся, - пояснила Татьяна Гречаная.

Однако это не повод не соблюдать предосторожности, по ее словам.

- Если вы видите рядом с собой кашляющего и чихающего человека, дистанцируйтесь от него. А лучше вовсе уйдите с пляжа. Дайте возможность солнцу продезинфицировать пляж после него, - продолжает эпидемиолог.

За время курортного сезона в краснодарский Роспотребнадзор поступила одна жалоба о заражении на отдыхе. Турист из Башкирии прислал санитарному ведомству претензию, что не обеспечили безопасность во время его нахождения на Кубани. Сейчас в этой ситуации разбираются специалисты обоих регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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