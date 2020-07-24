2020-07-24T21:25:14+03:00
Общество

"Вышел из машины на скорости 90 км/ч": в Сочи оштрафовали водителя-трюкача

Он не смог объяснить, зачем совершил этот поступок
Виталий КАРНАУХ
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Водитель "вышел" прямо во время движения.Водитель "вышел" прямо во время движения.
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Забавную видеозапись пересылают друг другу россияне. На кадрах - широкая автомагистраль в Адлерском районе Сочи. Водитель отечественной легковушки, семерки, на скорости 90 км/ч решил выполнить опасный трюк. Мужчина, двигаясь на полном ходу, открыл дверь и "вышел" из машины, опираясь на крышу.

В Сочи водитель "вышел" из машины на ходу .

При этом он бросил руль. Так что забавный трюк едва не стоил жизни не только ему, но и остальным участникам дорожного движения. Трюкача полицейские вскоре остановили. В отношении него правоохранители составили два протокола об административных правонарушениях. Первый - за нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов, второй - за управление авто водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных правилами дорожного движения.

Трюкача поймали полицейские и выписали ему два штрафа.

Трюкача поймали полицейские и выписали ему два штрафа.

Кроме того, с любителем "горячей" езды полицейские провели профилактическую беседу. Он пообещал больше таких выходок не совершать. А на вопрос - зачем - трюкач ответить не смог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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