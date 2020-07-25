Краснодарцы могут остаться без машин за долги по коммуналке

После того, как в Краснодаре отменили карантинный режим, приставы возобновили рейды. Вместе с ГИБДД они дежурят на различных улицах в основных районах города. Технологии сейчас позволяют прямо в потоке «пробить» автомобильные номера. Уже через пару секунд база данных выдает, кто из владельцев имеет долги за ЖКХ и по прочим платежам.

Только за первые дни арестовали более 30 машин. В общей сложности хозяева задолжали восемь миллионов рублей.

- Мы вручили квитанции для оплаты задолженностей на сумму свыше миллиона рублей, - рассказывает пресс-секретарь ГУФССП по Краснодарскому краю Елена Лысечко. - Всем выявленным должникам был разъяснен порядок применения принудительных мер взыскания (вплоть до административного ареста). Как показывает практика, после такого общения с приставами граждане оплачивают накопившуюся задолженность в ближайшие же дни.

К слову, у троих водителей нашли долги по коммуналке, из-за чего у них арестовали автомобили. Один из них не платил за ЖКУ почти пять лет, накопив квитанций на сумму в 127 тысяч рублей.

- Его машину арестовали, опечатали и доставили в службу судебных приставов, - рассказывает начальник отдела по контролю за исполнением судебных актов ГУК-Краснодар Ольга Соколова. - В случае, если должник за 10 дней не погасит всю сумму, авто передадут на оценку и дальнейшую реализацию в счет оплаты долга.

Такая же перспектива и у двух других авто. Владельцы накопили долгов на сумму 150 тысяч рублей.

По словам специалистов, для подачи материалов в суд важна не сумма долга, а срок. Если собственник жилья не оплачивал квартплату больше трех месяцев, даже если речь идет о нескольких сотнях рублей, он уже считается злостным должником. А это, в свою очередь, сулит неприятности.

- Проекты заявлений в суд мы доставляем очень часто тем, кто не оплатил небольшие суммы - бывает даже по 200, 400, 500 рублей, - объясняет начальник отдела по работе с задолженностью ГУК-Краснодар Наталья Фигель. - Однако в пересчете на тысячи лицевых счетов это уже миллионы рублей!

По словам Натальи Фигель, это касается не только платежек за коммуналку, но и за капремонт, когда собственники жилья оплачивают его напрямую управляющей компании.

- Обычно это небольшие суммы, но впоследствии из-за них могут заблокировать банковскую карту, - объясняет начальник отдела по работе с задолженностью ГУК-Краснодар Наталья Фигель.

Стоит сказать, что во время карантина подготовили более 2050 материалов на неплательщиков с общей суммой долга в 6 миллионов рублей. После сняти ограничений все дела передали в суд.

- Призываем краснодарцев не доводить до таких неприятных последствий, - советует Наталья Фигель. - Своевременная оплата коммуналки не испортит настроения во время отпуска. А чтобы не забывать вносить плату вовремя, советуем пользоваться автоплатежом.

Как правило, за сутки до очередной оплаты вам приходит смс с суммой, комиссией и датой исполнения. Вам лишь нужно дать свое подтверждение.