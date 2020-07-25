Российский боец ММА после победы на турнире в Сочи сделал предложение девушке прямо в октагоне

В пятницу в курортной столице России - Сочи - прошел престижный турнир Absolute Championship Akhmat (АСА) 107. Главным поединком турнира стал бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.

Но перед этим состоялся поединок спортсменов смешанных единоборств Виталия Слипенко и Черси Дудаева, в ходе которого Виталий единогласным решением судей одержал победу (10-2). После объявления события развернулись неожиданно. Боец решил посвятить выигрыш даме своего сердца и вызвал ее в октагон. Никто не ожидал, что Слипенко сделает ей предложение.

- Я хочу пригласить свою возлюбленную в ринг! Я хочу, чтобы ты стала моей женой! Я люблю тебя! - сказал боец в микрофон.

Девушка сказала "Да"!

Из-за пандемии турнир в Сочи проходит без зрителей.