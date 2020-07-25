Пробки на дорогах к морю в Краснодарском крае 25 июля 2020: забита трасса к Крымскому мосту

"Комосомльская правда" - Кубань" продолжает информировать своих читателей о пробках на дорогах к морю в Краснодарском крае. 25 июля - в субботу - на карте региона полно красных отметок. А это значит, что автомобилисты сейчас стоят в заторах на подступах к кубанским курортам. Теперь подробнее о том, где придется "пожариться" под жарким солнцем, стоя в веренице машин.

Самая печальная ситуация сложилась на трассе, ведущей к Крымскому мосту. Дорога от Анастасиевской до Курчанской забита практически вся - сюда попали поселки Коржвский и Светлый Путь Ленина. Далее- к Темрюку - подъезд свободный, а в районе станицы Старотитаровской вновь начинаются заторы. Здесь, по данным "ЯндексКарты", проводят дорожные работы.

Небольшие пробки есть и Крымском районе - в городской черте и Нижнебаканской. Новороссийск стоит полностью - главные городские улицы на картах красного и желтого цветов. Это означает, что в город на своем авто лучше ехать. От города-героя до Геленджика доехать можно спокойно, однако перед самим курортом снова серьезный затор - Сухумское шоссе красного цвета.

Следующие пробки начнутся лишь на подъезде к Джубге и Новомихайловскому. Также "забита" дорога перед Сочи. Трасса, ведущая из Краснодара к побережью через Горячий Ключ 25 июля свободная.