В Тимашевске жители кавказских республик избили парня, который заступился за свою сестру

Инцидент произошел в Тимашевске вечером 24 июля. Две молодые девушки прогуливались по городским улицам. В один из моментов подруги заметили, что за ними едет машина. Вскоре из автомобиля послышались предложения о знакомстве. Им это не понравилось, они отказали мужчинам кавказской национальности и пошли дальше. Однако те настойчиво продолжали ездить за ними по городу.

Но вскоре девушки скрылись, а парни уехали. Но одна из подруг все же позвонила брату и попросила как можно скорее забрать их.

- Около семи вечера моему молодому человеку позвонила сестра. мы сели в машину и поехали. Забрали их и направились домой, проезжали мимо городского парка, а на стоянке она увидела ту самую машину. Мой молодой человек захотел с ними мирно поговорить и выяснить, зачем они приставали к девочкам, - рассказала корреспонденту "Комсомолки" девушка пострадавшего парня Анастасия Старченко.

Но разговор не задался. Кавказцы принялись бить мужчину. Один из них, со слов пострадавших, вытащил из кармана пневматический пистолет и выстрелил в землю - видимо, для устрашения.

- Они кричали матом, говорили, что мы связались с очень влиятельными людьми, - продолжает Анастасия.

После того, как потасовка закончилась, заступившегося за сестру парня повезли в приемный покой - у него множественные раны на лице. В тот же вечер было написано заявление в полицию.

- В настоящий момент указанная машина найдена, со слов пострадавших составлена ориентировка, предполагаемых злоумышленников разыскивают сотрудники полиции. Также идет опрос пострадавших и очевидцев, - прокомментировал "КП"-Кубань" специалист по связям со СМИ ОМВД по Тимашевскому району младший лейтенант полиции Овик Назарян.