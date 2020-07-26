2020-07-25T23:14:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 26 июля 2020: пугающая статистика

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 26 июля 2020 года
Виталий КАРНАУХ
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 26 июля 2020 года.Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 26 июля 2020 года.
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Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 25 июля, самые важные.

Ситуация с коронавирусом на Кубани вовсе не радует, а наоборот дает повод нервничать. Только последний прирост составил 92 человека. Половина из них - 48 - это жители Краснодара. Отсюда следует говорить о том, что в Краснодаре массовая вспышка коронавируса. Если сравнивать с предыдущим днем, то тогда в столице Кубани выявили лишь 13 новых пациентов.

Но, как заявила накануне в пресс-центре "КП"-Кубань" заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому края Татьяна Гречаная, вирус в регионе бушует не из-за приезжих. На курортах ситуация, по ее словам, стабильна. Так что же влияет на распространение ковида? Домашние очаги. По словам Гречаной, в регионе зафиксированы вспышки вируса внутри семей. Это происходит из-за игнорирования самоизоляции, из-за того, что граждане перестали носить маски в общественных местах.

- Конечно, нас эта ситуация настораживает. Каждый новый случай разбирается досконально. В ходе эпидрасследований, мы пришли к выводу, что большинство заразившихся - это наши жители. Доля прибывших из других регионов - крайне мала. Люди расслабились, перестали носить маски. И многие очаги заражение - домашние. Люди встречаются на свадьбах, днях рождения, похоронах, обнимаются, целуются. Но не стоит забывать, что сейчас гуляет коронавирус и лучше на время пока прекратить все массовые мероприятия, - заявила Татьяна Гречаная в пресс-центре "КП"-Кубань".

ЧТО ПОД ЗАПРЕТОМ

По-прежнему ограничения действуют в отношении массовых развлекательных мероприятий, концертов, закрыты бани и сауны. Обязательны для всех социальная дистанция и масочный режим в общественных местах.

Коронавирус в Анапе 26 июля 2020

В Анапе за последние 24 часа заболел 1 человек.

Коронавирус в Сочи 26 июля 2020

В сочинских больницах число пациентов с коронавирусной инфекцией выросло на 6.

Коронавирус в Геленджике 26 июля 2020

В Геленджике за последние сутки заболел 1 человек.

Коронавирус в Туапсе 26 июля 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки нет заболевших.

Коронавирус в Ейске 26 июля 2020

В Ейском районе за последние 24 часа также нет новых пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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