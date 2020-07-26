2020-07-26T21:28:37+03:00
Происшествия

«Кто ему права выдал?!»: на Кубани мужчина на внедорожнике въехал в магазин, сбив ребенка

Мальчик жив, но серьезно напуган [видео]
Ева МУР@kp_kuban
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Мальчик к травмами доставлен в больницуМальчик к травмами доставлен в больницу
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В одном из магазинов небольшого городка Тихорецк в Краснодарском крае был разгар рабочего дня. Посетители сновали туда-сюда, но никто и подумать не мог, что один из них въедет в торговый зал на Land Cruiser. Инцидент, где внедорожник сметает на своем пути товары на полках и маленького мальчика, попал на видео.

На кадрах видно, как ребенок с рюкзачком направляется к выходу. В тот момент ему навстречу уже движется автомобиль. Еще секунда и своим бампером он разбивает входные двери и вталкивает мальчика под стеллажи.

В Тихорецке Land Cruiser въехал в магазин..

- Ребенок закатился под торговые лари и каким-то чудом выжил, - говорят продавцы магазина, которые вынимали пострадавшего и вызывали скорую.

А водитель тут же ретируется, переключив коробку передач на задний ход. Сейчас полиция выясняет его личность и все обстоятельства произошедшего.

Хотя для горожан это давно не тайна. Виновник ДТП - местный бизнесмен.

- Он часто ездит пьяным, ни для кого это не секрет, - говорят они.

К слову, жизни мальчика ничто не угрожает, но операция все-таки потребовалась. Жители Тихорецка требуют справедливого наказания для водителя, но не надеются, что без общественного резонанса удастся этого добиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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