В «Орлёнке» открывается Международный телевизионный фестиваль «Песенка года»

Участниками финального этапа Фестиваля стали 60 юных вокалистов в возрасте от 11 до 16 лет из Республики Адыгея, Краснодарского края и Архангельской области. Ребята прошли конкурсный онлайн-отбор, проведённый ранее на сайте фестиваля.

«Песенка года» – одно из ярчайших событий орлятской жизни, которого с нетерпением ждут как сами участники, так и влюблённые в их талант зрители. Проект можно назвать настоящей школой сценического мастерства: одарённые дети получают возможность перенять опыт признанных деятелей культуры и проявить себя перед огромной аудиторией, в том числе и телевизионной. Это уникальная площадка для реализации потенциала, она даёт мощный творческий импульс. Отрадно, что этим летом «Песенка года» вновь зазвучит на побережье Чёрного моря, несмотря на обстоятельства времени. Ведь для истинных талантов не существует преград», – прокомментировал директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус.

Свои знания в творческой сфере орлята смогли продемонстрировать ещё до официального открытия фестиваля. Обладатель двух хрустальных сов и звания лучшего капитана интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Алексей Блинов провёл для орлят интеллектуальный квиз, посвящённый теме искусства.

«Вся наша команда приложила максимум усилий для победы. Залогом успеха стали слаженная работа и творческий ум! Раньше я не участвовал в подобных квизах, но мне понравилась такая активность – можно поработать головой. Все вопросы были интересными, а самым сложным для меня оказался вопрос о мультипликационном фильме «Кто подставил Кролика Роджера», – поделился впечатлениями участник восьмой смены Тимур Абибуллаев из города Крымска.

Конкурсный этап «Песенки года» стартует 28 июля и будет длиться три дня в формате концертов. Программа выступлений юных артистов посвящена 60-летию ВДЦ «Орлёнок» и 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Оценивать выступления ребят будут президент фестиваля, телеведущая, народная артистка России Ангелина Вовк, финалист проекта «Голос» Павел Пушкин, радиоведущий Михаил Куницын, а также орлята-зрители. Кроме этого, члены звёздного жюри проведут для участников фестиваля мастер-классы, где поделятся личным опытом сценических выступлений и ответят на вопросы детей.

На всех этапах конкурса будут соблюдаться меры санитарной безопасности с учётом социального дистанцирования и разобщённости.

Церемония награждения победителей Фестиваля состоится 1 августа.

Организаторами проекта выступают: НО «Российский фонд культуры и искусств, поддержки детского творчества», ВДЦ «Орлёнок».