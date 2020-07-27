2020-07-27T13:06:29+03:00
Общество

Офтальмохирург клиники «Три-З» Ирина Бобрышева: диагностированную катаракту лучше лечить сразу

Сегодня обследование и операцию можно сделать всего за 1 день
Владимир ПАВЛОВ
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Фото: пресс-служба «Три-З».Фото: пресс-служба «Три-З».
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Катаракта - это заболевание, которое однажды приходит, и вылечить его можно только одним способом – с помощью хирургии. Никакие другие процедуры или таблетки не помогут.

В то же время операция по удалению катаракты уже давно перестала быть чем-то экспериментальным и диковинным. Сегодня это процесс, который поставлен на поток, а хирурги и врачи-диагносты работают в нем как часы. В Краснодаре офтальмологическая клиника «Три-З» с первого дня работы следует концепции «хирургия одного дня». Название говорит само за себя: человек за один день проходит всю необходимую диагностику и ему делают операцию. Далее пациент восстанавливается в комнате отдыха, и к вечеру он уже дома. На следующий день необходимо приехать в клинику на послеоперационный осмотр.

- В условиях режима повышенной готовности клиника работает в штатном режиме с соблюдением всех мер безопасности: обязательно замеряем температуру у людей на входе, для обработки рук в помещениях размещены антисептические растворы, персонал работает в защитной форме, включая маски и перчатки. В клинике проводится регулярная дезинфекция холлов, мест общего пользования. В кабинетах - кварцевание. Обработка оборудования, как и раньше, после каждого пациента, обработка дверных ручек - каждый час. В зонах приема пациентов нанесены специальные разметки для соблюдения дистанции, - рассказывает офтальмохирург клиники «Три-З» Ирина Бобрышева.

Офтальмохирург клиники «Три-З» Ирина Бобрышева. Фото: пресс-служба «Три-З».

Офтальмохирург клиники «Три-З» Ирина Бобрышева. Фото: пресс-служба «Три-З».

Коронавирус не растянул по времени всю процедуру избавления от катаракты. Обследование и операцию на одном глазу все так же проводят за один день.

Когда лучше оперировать?

Вопрос, который часто задают люди, столкнувшиеся с катарактой.

- Единственный правильный ответ: как можно быстрее после диагностики и постановки диагноза, - уверена Ирина Бобрышева. - У людей по-разному развивается болезнь: у кого-то она стремительно прогрессирует, кто-то годами не видит ухудшений. Почему так происходит, сложно сказать. Однако одно известно точно, чем более начальная стадия у катаракты, тем проще ее удалить, тем легче организм переживет вмешательство, тем незаметнее это будет для пациента.

На вооружении передовые технологии и сервис

Часто можно услышать истории, что за границей медицина «просто космос», а в России не очень. Эта история точно не про офтальмологию.

- Россия в этой области находится в лидерах. У нас современное оборудование, отличные искусственные хрусталики , признанные во всем мире методики хирургии. Чем мы отличаемся, например, от западной медицины? У нас более сердечный подход к пациентам. Там уже давно врачи видят не людей, а набор симптомов, - считает Ирина Бобрышева.

Перед хирургией катаракты пациенты прямо в клинике могут сдать весь набор стандартных анализов: кровь, мочу, ЭКГ. Их результаты приходят не на следующий день, как мы привыкли, а в течение 30-40 минут. С собой нужно принести только флюорографию.

- Из городов края и Республики Адыгея, где работают диагностические центры «Три-З», мы запустили бесплатные автобусы в клинику и обратно. Пациенты собираются в определенный день и выезжают на операцию, - рассказывает Ирина Бобрышева. - О пациентах заботится медсестра, которая помогает, как говорится, от и до.

В «Три-З» постоянно действует 10% скидка для пенсионеров на диагностику зрения.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Лицензия № ЛО-23-01-014447

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