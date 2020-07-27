Прощай, мой спам, прощай!

Спама в наших телефонах становится все больше. Реклама приходит чаще в сообщениях, однако и звонков становится все больше. Мы в редакции решили выяснить, как можно избавиться от спама навсегда.

Как узнают ваш телефон?

В эру цифровых технологий большое количество наших данных уходит в сеть. По задумке законодателей, персональная информация должна оставаться в секрете. Однако в системе, порой, происходят сборы. Как результат, номера телефонов утекают в руки к спамерам. Их «сливают» нечистые на руку представители банков. Также люди сами дают свои телефоны, заполняя анкеты на дисконтные карты и акции в магазинах. Там сохранность данных под серьезным вопросом.

Еще номера собирают с досок объявлений. Это делается автоматически с помощью алгоритмов.

Ну а найти и купить базу номеров в интернете не составит труда.

Как составить «черный список»?

Для начала такая функция есть в телефонах. Однако минус в том, что каждый номер нужно вносить по отдельности. Существуют еще программы, как для Android, так и для iOS. Смысл их работы такой же. Однако из недостатков можно выделить несколько явных. Во-первых, бесплатные программы не работают в режиме 24/7. Во-вторых, в них много рекламы, которая может заспамить телефон еще сильнее.

В редакции мы пришли к выводу, что наиболее комфортной защитой является спам-фильтр от оператора, поэтому обратились в МТС.

- Если поступил нежелательный звонок, то просто добавьте его в «черный список», чтобы в дальнейшем спамер не смог дозвониться или отправить сообщение на ваш номер. При этом настраивать блокировку можно достаточно гибко, - рассказали в МТС. - Если вы более лояльны к рекламе, установите время действия запрета, например, в рабочие часы.

Полная блокировка спама

Если хочется меньше копаться в настройках, и не получать входящие звонки, то можно подключить услугу «Блокировка спам-звонков».

- Здесь уже все поставлено на автоматические рельсы. Ничего настраивать не нужно. Все входящие вызовы проверяются в режиме реального времени по спам-базе, которая формируется МТС, - рассказал оператор. – Никаких программ дополнительно скачивать ненужно.

Мешают только сообщения?

Допустим, что звонки не раздражают, а вот СМС прилетают каждый день, то стоит подключить услугу «Антиспам». Она работает очень просто: в течение 24 часов с момента получения спама, нужно телефон адресата отправить на короткий номер – 6333. Это бесплатно.

- В течение суток служба поддержки пришлет уведомление о регистрации жалоб и даст рекомендации по блокировке ненужной рассылки, - рассказали в МТС.

Долой маски

Часто людям докучают постоянные звонки с неизвестных номеров. Кто звонит, непонятно, перезвонить не получается, а входящие поступают и поступают.

Для таких «инкогнито» тоже нашлась управа. С услугой «Супер АОН» скрытых номеров больше не будет. Все входящие будут отображаться корректно. Эти номера потом запросто можно отправить в «Черный список».

Если вы ждете звонки с незнакомых номеров, но при этом не хотите тратить время на спамеров, есть приложение «МТС Кто звонит». Это, по сути, разновидность определителя номера. Особенность в том, что приложение проверяет номер по базе организаций по всей стране. Спам-звонок от компании система сразу распознает и подпишет: «реклама» и далее название фирмы. С этой функцией можно понять, о чем будет разговор и стоит ли вообще отвечать на звонок.

Мы в редакции особенно оценили такую возможность, ведь звонков у нас много, в том числе и с незнакомых номеров. Понять, что звонит спамер, порой очень полезно: экономятся и нервы, и время..