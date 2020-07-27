2020-07-27T16:56:20+03:00
Общество

В Краснодаре началось строительство семейного микрорайона «Достояние»

Первые покупатели квартир получили подарки и специальные скидки
Екатерина Мишина
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Фото: ГК «ЮгСтройИнвест».Фото: ГК «ЮгСтройИнвест».
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В краевой столице состоялось торжественное открытие современного и комфортного квартала для всей семьи.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест».

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест».

Праздничное мероприятие по случаю запуска нового проекта группы компаний «ЮгСтройИнвест» стало точкой отсчета в новой истории Прикубанского округа Краснодара. Комфортный и современный микрорайон «Достояние» сумел воплотить в себе потребности жителей любого возраста, потому и получил гордый статус семейного. К слову, жилищный комплекс возводит надежный застройщик, успевший отлично зарекомендовать себя на строительном рынке края. Новый семейный квартал стал третьим по счету проектом, который компания реализует на кубанской земле.

Изюминка «Достояния»

«Достояние» выгодно отличается от многих краснодарских проектов. Для семейного квартала компания применила совершенно новый подход к архитектуре и благоустройству. Инновационные фасадные решения, панорамное остекление и французские окна, зеленые аллеи и фруктовые сады – все это создает неповторимую атмосферу спокойной и комфортной жизни в европейском стиле. Стоит отметить, что внимание застройщика сконцентрировано не только на скорейшем возведении жилых квадратных метров. Компания строит и всю необходимую для комфортной жизни инфраструктуру и социальные объекты. В жилом комплексе предусмотрено три детских сада с яслями на 300 мест и школа на 1550 мест. Комплексный подход к строительству жилых кварталов стал традиционным для «ЮгСтройИнвест», о чем свидетельствуют предыдущие масштабные проекты, успешно реализованные в краевой столице.

- Старт «Достояния» - важное событие, как для краснодарцев, так и для группы компаний «ЮгСтройИнвест». Мы видим, что наши первые проекты – микрорайоны «Панорама» и «Губернский» - жители города встретили с особой теплотой и очень полюбили. Поэтому, создавая семейный квартал, мы постарались учесть все потребности современного человека. Проектом развития территории в «Достоянии» предусмотрено строительство трех детских садов и большой современной школы. Также здесь будет новая концепция благоустройства — это игровые площадки нового поколения, тренажерные залы и спортивные зоны, несколько гектар прогулочных аллей и фруктовые сады, - сообщил заместитель генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест» Алексей Иванов.

Открывая торжественное мероприятие, он пожелал новоселам счастливой жизни в «Достоянии».

Стоит отметить, что помимо социальной инфраструктуры, парковок и дорог, застройщик позаботился и о досуге своих будущих жителей. На территории квартала возведут торговый центр, роллердром, обустроят зоны отдыха с современными арт-объектами и фонтанами. Добавьте к этому отличную транспортную доступность, возможность добраться до центра города на авто несколькими путями (по Западному обходу или ул. Дзержинского), обилие общественного транспорта и картина становится еще привлекательнее.

Квартира мечты по выгодной цене

Закономерно, что семейный квартал «Достояние» обрел популярность еще на стадии проектирования. Новость о старте продаж квартир в семейном квартале вызвала настоящий ажиотаж среди горожан. Только в первые дни открытия было продано 272 квартиры. Причем большую их часть покупатели забронировали еще до старта продаж.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест».

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест».

Повышенный спрос на квартиры в новом ЖК объясняется и выгодными условиями покупки, которые группа компаний «ЮгСтройИнвест» традиционно предоставляет на старте проекта. К услугам покупателей богатый выбор планировок, привлекательные цены, скидки и ценные подарки для первых покупателей «Достояния».

В настоящее время полным ходом идет строительство первого дома, совсем скоро у компании стартуют продажи уже 2-го литера «Достояния». Дома компания возводит с использованием счетов эскроу. Все преимущества жизни в современном и стильном квартале с развитой инфраструктурой и прекрасной транспортной доступностью новоселы смогут оценить уже весной будущего года.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест».

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест».

Застройщик ООО «СЗ-3 «ЮгСтройИнвест-Кубань», с проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dostoyanie23.ru.

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