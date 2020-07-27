2020-07-27T18:12:19+03:00
Политика

Вениамин Кондратьев вошел в топ-5 самых популярных в соцсетях губернаторов

В обновленном рейтинге он обошел главу Крыма Сергея Аксенова
Владислав КЛИМОВ
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Вениамин Кондратьев Фото: admkrai.krasnodar.ruВениамин Кондратьев Фото: admkrai.krasnodar.ru
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вошел в пятерку самых популярных в социальных сетях глав регионов. Свежее исследование опубликовано компанией «Медиалогия». В июньском рейтинге глава Кубани занял четвертую строчку. В тройке лидеров – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Чечни Рамзан Кадыров.

В свежем рейтинге по упоминаемости в соцмедиа Вениамин Кондратьев поднялся на одну позицию, обойдя главу Крыма Сергея Аксенова. Согласно опубликованным данным, губернатор Краснодарского края упоминался более 45 тысяч раз.

- Для построения рейтинга учитывались сообщения в Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, TikTok, форумах и блогах в июне 2020 года, - уточняют авторы исследования.

Шаг вперед в новом рейтинге Вениамину Кондратьеву удалось сделать благодаря открытости и активному присутствию в социальных сетях. У губернатора Кубани есть страницы в Instagram, Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках, где публикуется самая оперативная и достоверная информация о жизни региона, а также полезная инфографика по разным вопросам от жителей и гостей края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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