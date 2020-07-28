2020-07-28T06:30:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 28 июля 2020: число инфицированных увеличивается

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 28 июля 2020 года
Виталий КАРНАУХ
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 28 июля 2020 года.Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 28 июля 2020 года.Фото: Виталий КАРНАУХ
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 28 июля, самые важные. Число больных в регионе с каждым днем продолжает увеличиваться. Кубань вышла на уровень, когда эпидемия в регионе достигала пика. Оперативный штаб ни на секунду не прекращает свою работу, медики продолжают бороться за жизни и здоровье инфицированных пациентов.

Последняя неделя июля началась не с самых хороших новостей - в Краснодарском крае выявили 96 заболевших. Это самое большое число за месяц. Специалисты Роспотребнадзора связывают этот скачок с тем, что жители перестали носить маски в общественных местах. Именно поэтому в крае усилили контроль за соблюдением масочного режима. В маршрутки, магазины и иные места без масок теперь просто не впускают.

Накануне коронавирус нашли у жителей 20 муниципалитетов. Как говорят в кубанском Роспотребнадзоре, сейчас в крае домашние очаги заражения. Это означает, что болеют и заражаются друг от друга члены семьи.

Напомним, теперь на Кубани возвращается практика еженедельных заседаний оперативного штаба. Однако о новом карантине пока специалисты говорить преждевременно не решаются.

Коронавирус в Анапе 28 июля 2020

В Анапе за последние 24 часа нет заболевших.

Коронавирус в Сочи 28 июля 2020

В сочинских больницах число пациентов с коронавирусной инфекцией выросло на 6.

Коронавирус в Геленджике 28 июля 2020

В Геленджике за последние сутки нет заболевших.

Коронавирус в Туапсе 28 июля 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки заболели 4 человека.

Коронавирус в Ейске 28 июля 2020

В Ейском районе за последние 24 часа выявили одного больного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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