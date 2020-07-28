Водоросли Азовского моря лучше лечат от коронавируса, чем лекарство из США

Добыча ценных водорослей в России уже ведется. ФОТО: минсельхоз Хабаровского края

Эффективных лекарств от нового коронавируса в мире пока нет. Все, что сейчас применяется в "ковид"-госпиталях - лишь пробы пера. Но международные биолого-химические институты сутками корпят над тем, чтобы изобрести препарат от COVID-19. Исследователям из США и Кореи уже удалось определить, что гепарин, содержащийся в бурых водорослях Cystoseira, лучше блокирует вирус, чем стандартный препарат Ремдесевир.

- COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, в настоящее время распространился по всему миру с катастрофическими последствиями для человека и экономики и в настоящее время заразил более 10 миллионов и убил более 500 000 человек, - предваряет сообщение о революционных результатах работы ученых журнал Cell Discovery.

Выяснилось, что тот самый водорослевый гепарин, содержащийся в фауне Азовского моря, связывается с белком клетки коронавируса, блокирует ее и запускает процесс самоуничтожения зловредной клетки.

После целого ряда опытов, ученые пришли к выводу, что вещество эффективнее противовирусного средства.

- Это отличается от ремдесивира, который необходимо вводить внутривенно. Действительно, при пероральном приеме фукоиданы, выделенные из пищевых сульфатированных полисахаридов морских водорослей, считаются «общепризнанными безопасными», а гепарин, одобренный препарат, не является биодоступным для перорального применения, - описывает ход исследования один из авторов работы Роберт Линхардт, профессор химии и химической биологии из Политехнического института Ренсселера.

В настоящее время считается, что инфекция COVID-19 начинается в носу, и любое из этих веществ может стать основой для создания антивирусного назального спрея. Это был бы способ лечения инфекции на ранней стадии или даже ее профилактики.

КОММЕНТАРИЙ

...УЧЕНЫХ

В Южном научном центре Российской академии наук подтвердили, что водоросли, насыщенные гепарином, размножаются у берегов Темрюкского залива, Таманского и Керченского полуостровов.

- Препараты из морских водорослей для восстановительной терапии после ряда болезней разрабатывались в России еще в 80-е годы, - подтвердили "КП" - Кубань" в центре.

...ВРАЧА

Краснодарский доктор Николай Чернышук рассказал, что антикоагулянты почти сразу начали применять при лечении коронавируса.

- Гепарин - это прямой антикоагулянт, то есть как вещество, препятствующее свертыванию крови, - пояснил "КП"- Кубань" краснодарский врач Николай Чернышук. - Он давно известен медицине и применяется для профилактики и терапии тромбоэмболических заболеваний, при операциях на сердце и кровеносных сосудах, для поддержания жидкого состояния крови в аппаратах искусственного кровообращения и гемодиализа, а также для предотвращения свёртывания крови при лабораторных исследованиях. Синтезируется в тучных клетках, скопления которых находятся в органах животных, особенно в печени, лёгких, стенках сосудов. Не могу назвать открытие ученых революционным. В России антикоагулянты почти сразу начали применять при лечении коронавируса. Теперь интересно, какова будет форма выпуска препарата, если он будет все-таки изготовлен. Потому что применение антикоагулянта назально - весьма специфично и даже рискованно. Может вызвать кровотечение из носа.

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