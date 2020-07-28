«Дошутились» до уголовного дела: в Сочи под суд могут пойти участники «полицейского шоу» со стрельбой

Все произошло в одной из зон отдыха поселка Солох - Аул в Лазаревском районе Сочи. Двое полицейских решили умерить пыл одного из в меру разошедшихся участников здешнего застолья.

В ответ один из патрульных получил удар бутылкой по голове и рухнул, как подкошенный. Его напарник, увидев это, открыл стрельбу из автомата в воздух.

Фото ВК "ЧП Сочи"

Видеоролики происшествия тут же появились в Интернете. В полиции быстро распознали постановочный характер «спецоперации».

- В ходе мониторинга сети Интернет был выявлен видеоролик, на кадрах которого якобы сотрудник полиции применил огнестрельное оружие во время задержания. Установлено, что на территории одной из баз отдыха поселка Солох-Аул Лазаревского района Сочи организатор корпоратива пригласил группу аниматоров которые, будучи в форме сотрудников ДПС и используя охолощенное оружие, сымитировали сцену постановочного задержания одного из участников мероприятия, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД региона.

Фото ВК "ЧП Сочи"

На место выехал полицейский наряд, который задержал и доставил в отдел организатора- 29-летнего жителя Сочи, и пятерых аниматоров.

История приобрела совсем нешуточный оборот. Сейчас полицией возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Кроме того, на двух аниматоров, игравших роли «сотрудников ППС», завели административные дела о незаконном ношении полицейской формы.