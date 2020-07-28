2020-07-28T13:36:23+03:00
Общество

«Дошутились» до уголовного дела: в Сочи под суд могут пойти участники «полицейского шоу» со стрельбой

Инцидент произошел в Лазаревском районе курорта
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Фото ВК "ЧП Сочи"Фото ВК "ЧП Сочи"
Изменить размер текста:

Все произошло в одной из зон отдыха поселка Солох - Аул в Лазаревском районе Сочи. Двое полицейских решили умерить пыл одного из в меру разошедшихся участников здешнего застолья.

В ответ один из патрульных получил удар бутылкой по голове и рухнул, как подкошенный. Его напарник, увидев это, открыл стрельбу из автомата в воздух.

Фото ВК "ЧП Сочи"

Фото ВК "ЧП Сочи"

Видеоролики происшествия тут же появились в Интернете. В полиции быстро распознали постановочный характер «спецоперации».

- В ходе мониторинга сети Интернет был выявлен видеоролик, на кадрах которого якобы сотрудник полиции применил огнестрельное оружие во время задержания. Установлено, что на территории одной из баз отдыха поселка Солох-Аул Лазаревского района Сочи организатор корпоратива пригласил группу аниматоров которые, будучи в форме сотрудников ДПС и используя охолощенное оружие, сымитировали сцену постановочного задержания одного из участников мероприятия, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД региона.

Фото ВК "ЧП Сочи"

Фото ВК "ЧП Сочи"

На место выехал полицейский наряд, который задержал и доставил в отдел организатора- 29-летнего жителя Сочи, и пятерых аниматоров.

История приобрела совсем нешуточный оборот. Сейчас полицией возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Кроме того, на двух аниматоров, игравших роли «сотрудников ППС», завели административные дела о незаконном ношении полицейской формы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Популяция краснокнижного русского осётра растёт!
ВТБ запускает бесплатный звонок в банк из мобильного приложения
Новый телеканал GOLFTV стал на эксклюзивной основе доступен подписчикам видеосервиса Wink от «Ростелекома»
В Сочи местных жителей будут судить за хищение водных ресурсов реки Мзымта
На Кубани 59-летний муж забил супругу до смерти в ходе пьянки
В Анапе туристам запретили купаться в море из-за шторма и течения
17 представителей органов власти Кубани попали в федеральный резерв управленческих кадров
В Тихорецке мужчина украл 100 тысяч у ветерана Великой Отечественной войны
Перед судом предстанут жители Кубани и Адыгеи за хищение полезных ископаемых
Коронавирус в Краснодарском крае: число заболевших 28 июля 2020 увеличилось на 95
В Сочи в аварии пострадали трое детей и двое взрослых
Вице-мэр Краснодара Владислав Ставицкий покинул свой пост после разноса от губернатора
Новую дорогу между Краснодаром и Новознаменским построят за 8 млрд рублей
Три проекта СГУ прошли в полуфинал конкурса «Доброволец России – 2020»
Бассейны на берегу Затона в Краснодаре не откроются до конца года
С 1 августа между Адлером и Анапой начнут курсировать «Ласточки»
В Геленджике из-за аварии без воды остались почти 15 тысяч человек
Ветер срывал крыши: В Мостовском районе наводят порядок после урагана и града
В Сочи КамАЗ упал на такси на горном серпантине
Учебный год в Краснодарском крае начнется с 1 сентября
Летом домашние животные болеют на 73% чаще, выяснила компания «Сбербанк Страхование»
В Новороссийске пьяные дебоширы разбили голову водителю авто
РНКБ Банк выдал автокредитов на сумму свыше 1 млрд рублей
В Краснодаре оборудуют скейт-площадку на Затоне