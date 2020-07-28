Календарь матчей ФК Краснодар в РПЛ 2020/2021: «быки» стартуют с выезда в Уфу, а закончат южным дерби в Ростове
Российская премьер-лига представила календарь матчей на сезон 2020/2021. Розыгрыш турнира стартует уже 8 августа. Расписание матчей узнал и футбольный клуб «Краснодар», который второй год подряд выступит в квалификации Лиги Чемпионов.
Первый тур «горожане» проведут на выезде в Уфе, а первый домашний матч выпал на третий тур «Краснодар» примет «Арсенал» из Тулы. В последнем туре 16 мая 2021 года «быки» сыграют на выезде против «Ростова».
Календарь матчей ФК Краснодар в РПЛ 2020/2021
1 тур, 8-11 августа: «Уфа» – «Краснодар»
2 тур, 14-17 августа: «Локомотив» – «Краснодар»
3 тур, 18-20 августа: «Краснодар» – «Арсенал»
4 тур, 21-24 августа: «Урал» – «Краснодар»
5 тур, 25-27 августа: «Краснодар» – ЦСКА
6 тур, 28-30 августа: «Краснодар» – «Ростов»
Перерыв на матчи национальных сборных – 31 августа-8 сентября
7 тур, 11-14 сентября: «Ротор» – «Краснодар»
Квалификационные раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы – 15-17 сентября
8 тур, 18-21 сентября: «Краснодар» – «Химки»
Раунд плей-офф Лиги чемпионов, 3-й квалификационный раунд Лиги Европы – 22-24 сентября
9 тур, 25-28 сентября: «Сочи» – «Краснодар»
Раунды плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы – 29 сентября-1 октября
10 тур, 2-4 октября: «Динамо» – «Краснодар»
Перерыв на матчи национальных сборных – 5-14 октября
11 тур, 17-19 октября: «Краснодар» – «Рубин»
12 тур, 23-26 октября: «Краснодар» – «Спартак»
13 тур, 30 октября-2 ноября: «Ахмат» – «Краснодар»
14 тур, 6-8 ноября: «Зенит» – «Краснодар»
Перерыв на матчи национальных сборных – 9-18 ноября
15 тур, 21-23 ноября: «Краснодар» – «Тамбов»
16 тур, 27-30 ноября: «Химки» – «Краснодар»
17 тур, 4-7 декабря: «Краснодар» – «Ротор»
18 тур, 11-14 декабря: «Краснодар» – «Локомотив»
19 тур, 15-17 декабря: «Краснодар» – «Уфа»
Пауза в сезоне
20 тур, 26 февраля – 1 марта: «Краснодар» – «Урал»
21 тур, 5-8 марта: «Спартак» – «Краснодар»
22 тур, 12-15 марта: «Тамбов» – «Краснодар»
23 тур, 19-21 марта: «Краснодар» – «Динамо»
Перерыв на матчи национальных сборных – 22-31 марта
24 тур, 3-5 апреля: «Краснодар» – «Ахмат»
25 тур, 9-12 апреля: «Арсенал» – «Краснодар»
26 тур, 16-19 апреля: «Краснодар» – «Зенит»
27 тур, 23-26 апреля: «Рубин» – «Краснодар»
28 тур, 30 апреля-3 мая: «Краснодар» – «Сочи»
29 тур, 7-10 мая: ЦСКА – «Краснодар»
30 тур, 16 мая: «Ростов» – «Краснодар»
ИСТОЧНИК KP.RU
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