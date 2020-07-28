2020-07-28T16:57:48+03:00
Спорт

Календарь матчей ФК Краснодар в РПЛ 2020/2021: «быки» стартуют с выезда в Уфу, а закончат южным дерби в Ростове

Опубликован календарь матчей ФК Краснодар в Российской премьер-лиге 2020/2021
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: ФК Краснодар/Андрей ШРАМКОФото: ФК Краснодар/Андрей ШРАМКО
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Российская премьер-лига представила календарь матчей на сезон 2020/2021. Розыгрыш турнира стартует уже 8 августа. Расписание матчей узнал и футбольный клуб «Краснодар», который второй год подряд выступит в квалификации Лиги Чемпионов.

Первый тур «горожане» проведут на выезде в Уфе, а первый домашний матч выпал на третий тур «Краснодар» примет «Арсенал» из Тулы. В последнем туре 16 мая 2021 года «быки» сыграют на выезде против «Ростова».

Календарь матчей ФК Краснодар в РПЛ 2020/2021

1 тур, 8-11 августа: «Уфа» – «Краснодар»

2 тур, 14-17 августа: «Локомотив» – «Краснодар»

3 тур, 18-20 августа: «Краснодар» – «Арсенал»

4 тур, 21-24 августа: «Урал» – «Краснодар»

5 тур, 25-27 августа: «Краснодар» – ЦСКА

6 тур, 28-30 августа: «Краснодар» – «Ростов»

Перерыв на матчи национальных сборных – 31 августа-8 сентября

7 тур, 11-14 сентября: «Ротор» – «Краснодар»

Квалификационные раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы – 15-17 сентября

8 тур, 18-21 сентября: «Краснодар» – «Химки»

Раунд плей-офф Лиги чемпионов, 3-й квалификационный раунд Лиги Европы – 22-24 сентября

9 тур, 25-28 сентября: «Сочи» – «Краснодар»

Раунды плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы – 29 сентября-1 октября

10 тур, 2-4 октября: «Динамо» – «Краснодар»

Перерыв на матчи национальных сборных – 5-14 октября

11 тур, 17-19 октября: «Краснодар» – «Рубин»

12 тур, 23-26 октября: «Краснодар» – «Спартак»

13 тур, 30 октября-2 ноября: «Ахмат» – «Краснодар»

14 тур, 6-8 ноября: «Зенит» – «Краснодар»

Перерыв на матчи национальных сборных – 9-18 ноября

15 тур, 21-23 ноября: «Краснодар» – «Тамбов»

16 тур, 27-30 ноября: «Химки» – «Краснодар»

17 тур, 4-7 декабря: «Краснодар» – «Ротор»

18 тур, 11-14 декабря: «Краснодар» – «Локомотив»

19 тур, 15-17 декабря: «Краснодар» – «Уфа»

Пауза в сезоне

20 тур, 26 февраля – 1 марта: «Краснодар» – «Урал»

21 тур, 5-8 марта: «Спартак» – «Краснодар»

22 тур, 12-15 марта: «Тамбов» – «Краснодар»

23 тур, 19-21 марта: «Краснодар» – «Динамо»

Перерыв на матчи национальных сборных – 22-31 марта

24 тур, 3-5 апреля: «Краснодар» – «Ахмат»

25 тур, 9-12 апреля: «Арсенал» – «Краснодар»

26 тур, 16-19 апреля: «Краснодар» – «Зенит»

27 тур, 23-26 апреля: «Рубин» – «Краснодар»

28 тур, 30 апреля-3 мая: «Краснодар» – «Сочи»

29 тур, 7-10 мая: ЦСКА – «Краснодар»

30 тур, 16 мая: «Ростов» – «Краснодар»

ИСТОЧНИК KP.RU

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