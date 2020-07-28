Прогноз погоды в Краснодаре на 28-30 июля 2020: дожди и град

Похоже, властям Краснодара придется продолжить держать наготове водооткачивающую технику на улицах города. Прогноз синоптиков на ближайшие сутки не слишком оптимистичен.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до вечера 29 июля краевой центр погода будет серьезно испытывать на прочность .

По данным КЦГМС, в Краснодаре на протяжении суток продолжится дождь, который временами будет усиливаться до ливня. Кроме того,специалисты гидрометцентра не исключают и град. Порывы восточного ветра временами будут достигать весьма ощутимых 18 метров в секунду.

Фото мэрии Краснодара

- Температура воздуха ночью 18…20°, днем 27…29°,- сообщают синоптики.

В последующие двое суток дожди хоть и сохранятся на большей части территории региона, но ослабеют.

А вот воздух вновь начнет прогреваться — до 35 градусов днем.

Без осадков будет только на курортах Черноморского побережья. Но и здесь довольно жарко, несмотря на близость моря - до 33 градусов.