2020-07-28T20:27:57+03:00
Происшествия

Реки вышли из берегов: в Апшеронском районе подтоплены дворы, дома и мост

Последствия стихии ликвидируют в трех населенных пунктах
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краюФото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
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Две станицы и один хутор в Апшеронском районе Краснодарского края пострадали после сильных дождей днем 28 июля. Из берегов вышли реки Кура и Туха, затопив дворы и дома.

В станице Куринской склоновые воды зашли в несколько домов и 20 придворовых территорий. В хуторе Городок подтоплен 51 двор. Еще 20 придворовых территорий подтоплено в станице Нефтяной. Сообщается, что подтоплен мост через реку Кура.

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Вышла из берегов река Кура в Апшеронском районе
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- По состоянию на 18:30 28 июля осадки прекратились, уровень воды снижается, - сообщают в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - На место выдвинулось отделение аэромобильной группировки Главного управления, на вооружении которого находится 1 плавсредство, световые башни, а также группа применения беспилотных летательных аппаратов.

В Апшеронский район уже выехал замначальника регионального управления МЧС Аркадий Согомонян, оперативный штаб также работает и в Краснодаре.

По данным на 20 часов, вода с подтопленных территорий уже сошла. На месте работают 64 человека и 15 единиц техники. Эвакуацию жителей не проводили, однако при необходимости могут быть развернуты пункты временного размещения.

Спасатели уже подготовили тепловые пушки, которые помогут просушить подтопленные дома.

Напомним, что 28 и 29 июля в Краснодарском крае действует экстренное предупреждение по подъему уровня воды на малых реках и водотоках, юго-восточных, юго-западных притоков бассейна реки Кубань и реках Черноморского побережья. Существует риск схода селевых потоков малого объема.

Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по КК Никита Гавриляк о подтоплениях в Апшеронском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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