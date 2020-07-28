Реки вышли из берегов: в Апшеронском районе подтоплены дворы, дома и мост

Две станицы и один хутор в Апшеронском районе Краснодарского края пострадали после сильных дождей днем 28 июля. Из берегов вышли реки Кура и Туха, затопив дворы и дома.

В станице Куринской склоновые воды зашли в несколько домов и 20 придворовых территорий. В хуторе Городок подтоплен 51 двор. Еще 20 придворовых территорий подтоплено в станице Нефтяной. Сообщается, что подтоплен мост через реку Кура.

typodar Вышла из берегов река Кура в Апшеронском районе

- По состоянию на 18:30 28 июля осадки прекратились, уровень воды снижается, - сообщают в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - На место выдвинулось отделение аэромобильной группировки Главного управления, на вооружении которого находится 1 плавсредство, световые башни, а также группа применения беспилотных летательных аппаратов.

В Апшеронский район уже выехал замначальника регионального управления МЧС Аркадий Согомонян, оперативный штаб также работает и в Краснодаре.

По данным на 20 часов, вода с подтопленных территорий уже сошла. На месте работают 64 человека и 15 единиц техники. Эвакуацию жителей не проводили, однако при необходимости могут быть развернуты пункты временного размещения.

Спасатели уже подготовили тепловые пушки, которые помогут просушить подтопленные дома.

Напомним, что 28 и 29 июля в Краснодарском крае действует экстренное предупреждение по подъему уровня воды на малых реках и водотоках, юго-восточных, юго-западных притоков бассейна реки Кубань и реках Черноморского побережья. Существует риск схода селевых потоков малого объема.