2020-07-28T21:53:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 29 июля 2020: в регион пришла вторая волна

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 29 июля 2020 года
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 29 июля 2020 Фото: admkrai.krasnodar.ruКоронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 29 июля 2020 Фото: admkrai.krasnodar.ru
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 29 июля. В регион пришла вторая волна заболеваемости. За последние сутки число больных увеличилось на 95 человек, при этом абсолютный суточный максимум за все время пандемии в середине мая составлял 99 подтвержденных диагнозов.

Специалисты Роспотребнадзора связывают этот скачок с тем, что жители перестали носить маски в общественных местах. Именно поэтому в крае усилили контроль за соблюдением масочного режима. В маршрутки, магазины и иные места без масок теперь просто не пускают. Возобновлены еженедельные заседания оперативного штаба.

По данным за минувшие сутки, 22 человека заболели в Краснодаре, 15 случаев отмечены в Белореченском районе, девять в Сочи, восемь в Славянском и пять в Динском районе.

– Общее число заболевших на сегодняшний день – 7975 человек, из них 605 детей. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 140,5. Выздоровели 6811 пациентов. 106 человек умерло. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких сейчас находится 31 пациент, еще один – на экстракорпоральной мембранной оксигенации, – сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Жертвами пандемии стали 106 человек, двое из них скончались в Сочи в минувшие сутки. В том числе и 32-летняя женщина, которая страдала сахарным диабетом и гипертонической болезнью. Из-за коронавируса у нее развился синдром полиорганной недостаточности, пациентку перевели на ИВЛ. Спасти молодую женщину не удалось, несмотря на все усилия медиков.

Коронавирус в Анапе 29 июля 2020

В Анапе за последние 24 часа нет заболевших.

Коронавирус в Сочи 29 июля 2020

В сочинских больницах число пациентов с коронавирусной инфекцией выросло на 9.

Коронавирус в Геленджике 29 июля 2020

В Геленджике за последние сутки нет заболевших.

Коронавирус в Туапсе 29 июля 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки нет заболевших..

Коронавирус в Ейске 29 июля 2020

В Ейском районе за последние 24 часа выявили одного больного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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