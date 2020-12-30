Праздничные дни все ближе. Желающих отметить Новый год традиционно – в ресторане в компании друзей – меньше не становится. Но, увы, это удовольствие сейчас под запретом. В крае по-прежнему действует режим повышенной готовности. На все увеселительные мероприятия наложено табу, да и сами заведения круглую ночь не имеют права работать. Владельцев клубов, баров и кафе предупреждают о штрафах.- За нарушение действующего на Кубани режима повышенной готовности владельцам ресторанов грозит штраф до 300 тысяч рублей, - напоминают в департаменте потребсферы Краснодарского края в Instagram.При этом, при выявлении сотрудниками Роспотребнадзора санитарно-эпидемиологических нарушений, сумма штрафа может увеличиться до 500 тысяч рублей.Кроме того, ресторан могут закрыть на 90 дней. До решения суда он будет опечатан.- Если новогодние корпоративы уже были запланированы, то не стоит искушать судьбу и лучше их отменить, - добавляют в региональном департаменте потребсферы.Чтобы праздник не был омрачен, жителям Кубани также советуют не нарушать режим. За отсутствие маски на лице можно схлопотать штраф. Напомним, повязку нужно носить во всех общественных местах – торговых центрах, транспорте, на парковке и даже в лифте. Всем, кто не соблюдает это правило, выписывают протоколы. Раскошелиться в этом случае придется от тысячи рублей до двух.Оштрафовать могут и тех, кто нарушает карантин. Самоизолироваться жителей Кубани могут обязать в том случае, если официально у них подтвердился коронавирус. Именно на основании положительного теста сотрудники Роспотребнадзора выдают предписание заболевшему, который не должен покидать место изоляции (квартиры, дома и комнаты) и ни в коем случае не контактировать со здоровыми людьми.Если же правило будет нарушено, то человеку могут выписать штраф. Проверить это легко – к зараженному в любой момент (без предупреждения) могут наведаться домой медики, например, чтобы поинтересоваться самочувствием или взять повторный тест на COVID-19. Если человека в квартире не окажется, то врачи обязаны сообщать об этом в Роспотребнадзор. А сотрудники ведомства уже подготовят документ, на основании которого суд и выпишет штраф.Как правило, нарушителей наказывают по статье 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). Все, кто игнорирует требование властей, получают штраф от 1 000 до 30 000 рублей.Если нарушение повлекло по неосторожности массовое заболевание или создало его угрозу, то человеку грозит штраф до 700 тысяч рублей, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо тюрьма на тот же срок.Если нарушение санитарно-эпидемиологических правил повлекло по неосторожности смерть человека, то штраф могут удвоить, ограничена свобода может быть уже до 4 лет, а за решеткой есть риск оказаться до 5 лет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРежим самоизоляции в Краснодарском крае 2020: кого обяжут соблюдатьНесмотря на то, что часть ограничений сняли, все-таки, чтобы сдержать заразу, некоторые меры оставили в силе. В частности, режим самоизоляции по-прежнему обязаны соблюдать жители Краснодарского края, правда, не все (подробнее)КСТАТИКарантин в Краснодарском крае не планируют, хотя в других регионах режим ограничений еще действуетНа Кубани, по сравнению с соседями, сняли гораздо больше запретов (читайте далее)