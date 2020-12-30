В 2020-м году в Краснодарском крае артистам и творческим коллективам пришлось уйти в онлайн, живые концерты стали невозможны. Но перед Новым годом исключения все же возможны.Знаменитый Биг-бенд Георгия Гараняна дал концерт для единственного зрителя – 13-летнего Павла Цуканова из Тимашевска.Мальчик с ограниченными возможностями здоровья поделился своей маленькой мечтой побывать на джазовом концерте в письме, которое оказалось на «Елке желаний».– Честно говоря, я сначала даже не поверил и не находил слов, чтобы выразить свою радость. Очень удивился, даже переспросил у мамы, точно ли мое желание может исполниться. Три года назад, когда я посмотрел фильм «Нью-Йорк, Нью-Йорк», был очень впечатлен джазовой музыкой, которая звучала в нем. С тех пор я решил изучать историю этого музыкального направления. Люблю джаз за импровизации, он очень вдохновляет меня, - поделился Павел Цуканов.Впервые в жизни он услышал джаз в живую в исполнении одного из лучших коллективов страны. Музыканты порадовали мальчика легендарными композициями и новогодними хитами.После концерта Павлу предоставили возможность сыграть на контрабасе и ударной установке. Музыканты рассказали ему об особенностях игры на инструментах, а в конце подарили фотографию с автографами и набор сладостей, сообщили в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.